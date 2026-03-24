Giresun İstanbul Yolcu Otobüsünde Taciz Skandalı

GİRESUN’DAN İSTANBUL’A GİDEN OTOBÜSTE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Giresun’dan İstanbul’a sefer yapan bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Samsun Otogarı’ndan binen bir yolcunun, yanındaki kadını rahatsız etmesi, kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. Yolculuk sırasında kadın yolcu, kendisine yönelik taciz girişimini fark edince durumu belgelemek amacıyla cep telefonuyla gizli bir şekilde kayıt almaya başladı.

RAHATSIZ EDİCİ DAVRANIŞLAR KAMERADA YER ALDI

Yapılan gizli kayıtta, erkek yolcunun kadına fiziksel yakınlık gösterdiği ve rahatsız edici davranışlar sergilediği anlar kayıt altına alındı. Kadının çektiği görüntülerde, şüpheli şahsın kolunu ve vücudunu kadına doğru yönelttiği, temas kurmaya çalıştığı anların net bir şekilde gözler önüne serildiği görülüyor.