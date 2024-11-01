Gizli Aşkla Hamilelik Mümkün Olmuştu

AYRILIKTAN SONRA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kasım 2022’de 13 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası futbol yıldızı Tom Brady’den boşanan Gisele Bündchen, bu ayrılığın hemen ardından kişisel spor antrenörü Joaquim Valente ile anılmaya başlamıştı. 44 yaşındaki süper modelin sevgilisi Joaquim Valente’den hamile olduğu iddiaları gündemde yer alıyor.

GİZLİ İLİŞKİ VE AŞKINI İLAN ETME SÜRECİ

Uzun bir süre gizli buluştuktan sonra geçen yaz aşklarını duyuran ünlü model ve sevgilisi, ilişkilerini daha özgür bir şekilde yaşamaya başlamıştı. Tom Brady’den boşandıktan sonra adı Valente ile anılmaya başlanan Gisele Bündchen için bazı kişilerin, bu ilişkinin daha önce Gisele’nin evli olduğu dönemde başladığını düşündüğü belirtiliyor. Hatta Brady’nin bu durumu sorguladığı da söyleniyor.