More
Gündem

Gizli Aşkla Hamilelik Mümkün Olmuştu

gizli-askla-hamilelik-mumkun-olmustu

AYRILIKTAN SONRA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Kasım 2022’de 13 yıllık eşi ve iki çocuğunun babası futbol yıldızı Tom Brady’den boşanan Gisele Bündchen, bu ayrılığın hemen ardından kişisel spor antrenörü Joaquim Valente ile anılmaya başlamıştı. 44 yaşındaki süper modelin sevgilisi Joaquim Valente’den hamile olduğu iddiaları gündemde yer alıyor.

GİZLİ İLİŞKİ VE AŞKINI İLAN ETME SÜRECİ

Uzun bir süre gizli buluştuktan sonra geçen yaz aşklarını duyuran ünlü model ve sevgilisi, ilişkilerini daha özgür bir şekilde yaşamaya başlamıştı. Tom Brady’den boşandıktan sonra adı Valente ile anılmaya başlanan Gisele Bündchen için bazı kişilerin, bu ilişkinin daha önce Gisele’nin evli olduğu dönemde başladığını düşündüğü belirtiliyor. Hatta Brady’nin bu durumu sorguladığı da söyleniyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Gaziantep FK: ‘İlk Yarıda Maçı Alabilirdik’

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maç sonrası, güçlü rakibe karşı gösterdikleri çabanın önemini vurguladı.
Gündem

“Amazon Hisse Fiyatı 9 Ayın Zirvesine Ulaştı”

Amazon'un üçüncü çeyrek finansal sonuçları, beklentilerin üzerinde gelerek hisselerini yüzde 7,6 artırdı. AWS büyümesi ve maliyet verimliliği, şirketin başarısına katkı sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.