Gizli Google İşlemcisi GeekBench’te Görüldü

GELİŞMELERİN ODAGINDA TENSOR İŞLEMCİLERİ

Gelecekte Google’ın Tensor işlemcilerini kapsayan çeşitli ilginç olasılıklar mevcut. Yapılan son büyük bir sızıntıya göre, Tensor G5 ve G6’nın üretim süreci, TSMC’nin Samsung’dan devralınmasıyla gerçekleşecek. Bu bağlamda, Tensor G5 “laguna” kod adıyla TSMC’nin 3nm N3E üretim teknolojisi kullanılarak üretilecek. İşlemcinin yapısında, 1 adet Arm Cortex-X4 ana çekirdek, 5 adet Cortex-A725 performans çekirdeği ve 2 adet Arm Cortex-A520 verimlilik çekirdeği yer alacak. Ayrıca, 1,1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Imagination Technologies (IMG) DXT-48-1536 grafik birimi kullanacak.

MYSTERIOUS GİZEMLİ CİHAZ ORTAYA ÇIKTI

Kod adı “Google Frankel” olan gizemli bir cihaz, GeekBench üzerinde kaydedildi. Birçok kişi bunun gerçek anlamda Tensor G5 olduğu kanaatinde. İşlemci mimarisi, 3.40 GHz’e kadar çalışan bir ana çekirdek, 2.86 GHz’e kadar çalışan beş performans çekirdeği ve 2.44 GHz’e kadar çalışan iki verimlilik çekirdeğiyle uyumlu görünüyor. Ancak bu noktada sızıntıya göre işlemci PowerVR grafik birimini kullanıyor ve Imagination Technologies (IMG) DXT-48-1536’yı içermiyor. PowerVR’ın hala bir Imagination Technologies ürün ailesi ve grafik birimi mimarisi olduğuna dikkat etmekte fayda var, bu nedenle bu bilgi açısından büyük bir uyumsuzluk oluşturmaz. Gelecek süreçte daha fazla gelişme bekleniyor.