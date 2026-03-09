Glasgow Central İstasyonunda Yangın Nedeniyle Bina Yıkıldı

İskoçya’nın Glasgow kentindeki yoğun tren istasyonu Glasgow Central’da çıkan yangın sonucunda bir bina yıkıldı ve istasyon geçici olarak kapatıldı.

YANGIN İŞ YERİNDEN KAYNAKLANDI

İskoçya Yangın ve Kurtarma Servisi’nin açıklamalarına göre, yangın, dün saat 16.00 civarında istasyonun içindeki dört katlı ticari bir binada başladı. Tek kullanımlık elektronik sigara ürünleri satan dükkânda başlayan alevler, kısa sürede tüm binayı etkisi altına aldı. Yangına 18 itfaiye aracı ve 3 merdivenli ekip müdahale etti. Gece saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından yangın, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı.

TARİHİ BİNADA BÜYÜK ZARAR

Yangın sırasında istasyonun köşesinde bulunan ve koruma altında olan tarihi binanın tamamen yıkıldığı bildirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı açıklandı. Yetkililer, günde yaklaşık 70 bin yolcunun kullandığı Glasgow Central İstasyonu’nun en az iki gün süreyle kapalı kalacağını belirtti.

YOLCULAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Londra–Glasgow hattında sefer yapan Avanti West Coast firması, bilet sahiplerinin ek ücret ödemeden Edinburgh yönüne giden LNER trenlerini kullanabileceğini bildirdi. İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, istasyonun yeniden faaliyet göstermesi ve oluşan zararın karşılanması için Glasgow Belediyesine finansal destek sağlanacağını duyurdu.

