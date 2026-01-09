Gmail’e Yeni Yapay Zeka Özellikleri Ekleniyor

Google, 3 milyar kullanıcısı olan Gmail için Gemini yapay zeka altyapısına dayanan yeni özellikleri devreye aldığını duyurdu. Şirket, artan e-posta trafiği ve bilgi yoğunluğu nedeniyle Gmail’i sadece bir iletişim aracı olmanın ötesine taşıyarak, kişisel ve proaktif bir dijital asistana evrimleştirmeyi amaçlıyor.

AI OVERVIEWS İLE E-POSTALARA DOĞRUDAN YANIT

Gmail, AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) özelliğini bünyesine kattı. Bu özellik sayesinde uzun e-posta zincirleri otomatik olarak özetleniyor ve kullanıcılar gelen kutularına doğal dilde soru sorarak bilgi alabiliyor. Örneğin, geçmiş yazışmalarından bilgi edinmek isteyen kullanıcılar, anahtar kelimelerle arama yapmak yerine doğrudan sorular sorarak özetlenmiş ve net yanıtlar elde edebiliyor. AI Overview sohbet özetleri, bugünden itibaren tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken, gelen kutusuna soru sorma özelliği ise Google AI Pro ve Ultra aboneleri için erişime açılmış durumda.

E-POSTA YAZIMI DAHA HIZLI VE KOLAY

Gmail’de bulunan Help Me Write özelliği artık tüm kullanıcılar için ücretsiz erişilebilir hale geldi. Bu araç, e-postaları sıfırdan oluşturma veya mevcut içerikleri geliştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, Suggested Replies (Önerilen Yanıtlar) kullanıcının yazışmanın bağlamını analiz ederek, dil ve üslup açısından uygun, tek tıkla gönderilecek yanıtlar üretiyor. Yeni Proofread (Düzeltme) seçeneği ise gelişmiş dilbilgisi, ton ve stil kontrolleri sunuyor ve bu özellik yalnızca Google AI Pro ve Ultra abonelerine tahsis ediliyor.

AI INBOX İLE ÖNCELİKLİ E-POSTALAR ÖNE ÇIKIYOR

Google, gelen kutusundaki bilgi yoğunluğunu azaltabilmek için AI Inbox özelliğini tanıttı. AI Inbox, önemli e-postaları öne çıkararak kullanıcıya kişisel bir özet ekranı sağlıyor. Bu sistem, sık iletişim halinde olunan kişiler, rehberde kayıtlı olanlar ve mesaj içeriklerinden çıkarılan ilişkiler gibi sinyalleri kullanarak önceliklendirme yapıyor. Fatura ödemeleri, randevular ve acil bildirimler otomatik bir şekilde üst sıralara taşınıyor. Google, bu analizlerin kullanıcı gizliliği ve güvenliği altında yapıldığını özellikle vurguladı. AI Inbox, ilk aşamada sınırlı sayıda test kullanıcısına sunulacak ve ilerleyen aylarda daha geniş kitlelere ulaşacak.

ABD’DE KULLANIMA AÇILDI, YAYILIM SÜRECEK

Yeni Gmail özellikleri, Gemini 3 altyapısı ile hayata geçirildi. Güncellemeler, bugünden itibaren ABD’de ve İngilizce olarak kullanıma sunuldu; Google, önümüzdeki aylarda daha fazla dil ve bölge için erişimi genişleteceğini açıkladı. Google’ın bu adımı, e-postayı yalnızca iletişim aracı olmaktan çıkararak yapay zeka destekli bir bilgi ve görev yönetim platformuna dönüştürme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.