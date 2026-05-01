GÖKBEY Helikopteri TSK Envanterine Katıldı

Gökyüzünün yerli ve milli çelik kanadı

Türk savunma sanayiinin önemli bir parçası olan GÖKBEY helikopteri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilerek Mehmetçiğin hizmetine sunuldu.

TSK ENVANTERİNE DAHİL OLDU

TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirilen teslimat törenine, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı ve önemli askeri yetkililer katıldı. Bu törende, GÖKBEY helikopterinin tasarımı ve üretiminin yerli kaynaklarla yapıldığını vurgulayan yetkililer, milli havacılık sanayisinin ulaştığı seviye konusunda önemli bir başarıya imza atıldığını belirtti.

GÖKBEY İÇİN ÖNEMLİ TESLİMATLAR GERÇEKLEŞECEK

Görgün, GÖKBEY’in teslimatları hakkında bilgi vererek, “İlerleyen yıllarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 15 adet, İçişleri Bakanlığımıza ise 42 adet daha GÖKBEY teslim edeceğiz. Toplamda 83 helikopteri kurumlarımızın hizmetine sunacağız” ifadesinde bulundu. Helikopterin, Kara Kuvvetleri’nin hareket kabiliyetine büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.

SİVİL ALANDA DA KULLANILACAK

GÖKBEY’in yalnızca askeri amaçlarla değil, aynı zamanda sivil alanda hava ambulansı olarak da görev yapabileceği açıklandı. Yerli motor TS1400’ün entegrasyonunun da devam ettiğini belirten yetkililer, yerlilik oranının yükseleceğini dile getirdi.

İKİNCİ HELİKOPTERİN TESLİMATI HAZİRAN’DA

TUSAŞ Genel Müdürü, teslimatın Kara Kuvvetleri Havacılık Komutanlığına gerçekleşen ilk teslimat olduğunu belirtti. İkinci helikopterin teslimatının da Haziran ayında yapılacağı ifade edildi. Üretim ve teslimat çalışmalarının hız kesmeden süreceğine işaret edildi.

YERLİ SAVUNMA SANAYİSİNE VURGU

Kara Kuvvetleri Komutanı, yerli ve milli savunma sanayiinin önemine vurgu yaparak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını artırmak için modern bir savunma sanayisine sahip olmanın gerekliliğini dile getirdi. Teknolojik gelişmelerin takip edilerek projelere destek verildiği aktarıldı.

GÖKBEY İÇİN TEST MARATONU DEVAM EDİYOR

Özgün Helikopter Programı çerçevesinde geliştirilen GÖKBEY, yoğun bir test sürecine tabi tutuluyor. İlk uçuşunu 2018’de gerçekleştiren helikopter, çeşitli koşullarda test edilerek tam performansla hizmete hazırlanıyor.

TESTLER FARKLI NOKTALARDA YAPILIYOR

GÖKBEY’in testleri Türkiye genelinde farklı lokasyonlarda gerçekleştiriliyor. TUSAŞ ekipleri, çok sayıda test ile helikopterin güvenliğini ve performansını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

ÖZEL GÖREVLER İÇİN TASARLANDI

Büyük bir görev yelpazesine sahip olan GÖKBEY, kargo, hava ambulansı ve arama kurtarma gibi farklı operasyonları başarıyla gerçekleştirebiliyor. Zorlu iklim ve coğrafyalarda görev yapabilme kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

SİVİL VE ASKERİ VERSİYONLARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

GÖKBEY’in askeri versiyonları, gerekli sertifikasyon süreçlerinin ardından teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belgelerinin tamamlanmasıyla kullanıcıya sunulacak. Yakın zamanda Jandarma Genel Komutanlığına da üç adet GÖKBEY helikopteri teslim edilecek.