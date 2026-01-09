Gökhan Gönül’ün Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

Borsa İstanbul’daki usulsüzlük iddialarına dair soruşturmalar sürüyor. Borsa İstanbul’daki bazı işlemlerin manipüle edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli, gözaltına alındı.

EV HAPSİ UYGULANMASI

Aralarında 8 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

Gökhan Gönül hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılmasına rağmen, Sulh Ceza Hakimliğince talep edilen yurt dışı çıkış yasağı hala yürürlükte.

GÖKHAN GÖNÜL’ÜN FUTBOL KARIYERİ

Kariyerine Bursa Yolspor altyapısında başlayan 40 yaşındaki Gökhan Gönül, ardından Gençlerbirliği forması giymiştir. 2007 yılında 1,4 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye transfer olan Gönül, sarı-lacivertli ekiple 9 yıl geçirdi. 2016 yılında Beşiktaş’a imza atan Gönül, 2021’de Rizespor’a katılmış ve 2023 yılı sonunda futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik direktörlük kariyerine adım atmıştır.

Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı’nda önce yardımcı hoca sonra teknik direktör olarak görev almıştır. Son olarak, 11 Eylül 2025’te Fenerbahçe ile yardımcı antrenörlük için anlaşma sağlamış, ancak 29 Eylül 2025’te takımından ayrılmıştır.