Gökmen Özdenak İçin RAMS Park’ta Anma Töreni Düzenlendi

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için RAMS Park’ta bir anma töreni gerçekleştirildi. Bu özel etkinlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulübün pek çok tanınmış ismi, ailesi ve yakınları bir araya geldi. Dursun Özbek “Galatasaray’ın tarihi yazılırken, Gökmen’in çok özel bir sayfası olacak” şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI

Törende söz alan Dursun Özbek, Gökmen Özdenak’ın Türk futboluna olan katkılarına değinerek, “Burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen’in vefatı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray’ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20’li yaşlarında Galatasaray Spor Kulübü’ne gelmiş, burada verdiği hizmetlerle kulübümüze büyük katkılar sağlamış bir şahsiyetti. Galatasaray’ın tarihi yazılırken, Gökmen’in çok özel bir sayfası olacak. Kişiliğiyle, duruşuyla, verdiği hizmetlerle orada yerini alacaktır. Gökmen, futbolculuk hayatından sonra televizyon yorumculuğu yapmış, kulübümüzde de hizmet veren biri olarak biliniyordu. Televizyonlarda yorumculuk yaptığı dönemde her zaman irtibatta olduk. Maçlardan sonra veya Galatasaray’ı ilgilendiren olaylardan sonra beni arar, fikirlerini benimle paylaşırdı. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, başkanlık yaptığım sürece bana destek veren çok önemli bir Galatasaraylıydı. Vefatıyla hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Futbolumuzun ve ülkemizin değerli bir üyesiydi. Türk milletine de başsağlığı diliyorum. Çünkü herkes onu severdi. Özellikle televizyondaki konuşmaları, yaptığı şakalarla hepimizin kalbinde yerini almıştır. Sevgili Gökmen, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. İnşallah ışıklar içinde uyu” şeklinde ifade etti.

YASİN ÖZDENAK’TAN DUYGULU İFADELER

Kardeşi Yasin Özdenak ise bu zor günün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Benim için çok zor bir gün. Biz onunla iyi, kötü pek çok gün geçirdik. Bugün burada canım kardeşim Gökmen için toplandık. Kalbim paramparça, hala öldüğüne inanamıyorum. Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım” dedi.