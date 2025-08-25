Göle Belediye Başkanı İstifa Etti

CHP’Lİ BELEDİYELERDE İSTİFALAR SÜRÜYOR

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Bu gelişme, kamuoyunda ve yerel siyasette büyük bir etki yarattı.

İSTİFA GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Gökhan Budak, istifasıyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapmadı ve kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunmadı. Kamuoyunda bu duruma dair birçok spekülasyon yapılıyor, ancak kesin bir neden bilinmiyor.

YENİ MÜJDE YEREL SEÇİMLERDE GELMİŞTİ

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık 20 yıl aradan sonra Göle’de belediyeyi tekrar CHP’ye kazandırmıştı. Bu durum, partisi için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyordu.