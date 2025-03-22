Gönül Dağı Hayranları Tepki Çeken Sahnelere Kızgın

REYTINGLERDE DEĞİŞİM YASADI

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni projelerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde son dönemlerde rüzgar tersine dönmeye başladı. Başarılı oyuncuları Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu’nun bir araya geldiği dizide can sıkan gelişmeler gündeme geliyor.

IDDIALI RAKIPLER VE TEPKİ ÇEKEN SAHNELER

Reytinglerde her zaman iddialı rakiplerinin bir adım önünde bulunmayı başaran Gönül Dağı dizisi, başarı grafiğini sürdürmeye devam ediyor. Ancak dizinin yeni bölümünde özellikle son haftalarda izleyicilerden tepki çeken sahnelerin ön plana çıktığı gözlemleniyor. Dizi, gecenin çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.