“Google’a 325 Milyon Euro Ceza Verildi”

Fransa Veri Koruma Kurumu’ndan Rekor Cezalar

FRANSA’DAN GOOGLE’A REKOR CEZA

Fransa Veri Koruma Kurumu (CNIL), Amerikan teknoloji şirketi Google’a internet çerezlerine uymadığı gerekçesiyle rekor bir ceza olarak 325 milyon Euro’luk (380 milyon dolar) bir yaptırım uyguladı. Ayrıca moda platformu Shein’e de 150 milyon Euro’luk bir ceza verildiğini bildirdi. CNIL, Google’ın “Gmail kullanıcılarının e-postaları arasında, kullanıcıların izni olmadan reklam göstermek ve kullanıcıların Google hesabı oluştururken geçerli bir izin olmadan çerez yerleştirmek” gibi davranışları yüzünden bu cezanın verildiğini açıkladı. Daha önce, 2024 yılında Google’a 250 milyon Euro ceza kesildiği de biliniyor. Bu cezanın gerekçesi, “Alphabet Google’ın yeni sekme açarken yapay zeka hizmetine ilişkin endişeler ile medya yayıncılarıyla olan ilişkilerinde AB fikri mülkiyet kurallarına aykırı hareket etmesi” olarak ifade edildi. Denetim kurumu, Google’ın yapay zeka destekli sohbet robotu Bard’ın, sonradan Gemini adıyla markalandığı, yayıncılardan ve haber ajanslarından gelen içeriklerle eğitildiğini belirtip bu kurumlara haber verilmediğini dile getirdi.

AB’DE CEZALARDA ERTELEME

AB’nin Google’a verilecek cezayı ertelediği bilgisi de gündemde. Ajansta yayımlanan habere göre, “AB’nin ticaret şefi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD’nin misillemesinden korktuğu için teknoloji devinin cezalandırılmasına ara verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, bloğun Google’a yönelik antitröst soruşturmasını tam olarak desteklediğini söyledi.” Haberin başlığı ise “AB Ticaret Bakanı Trump’ın tehditleri sonrası Google’ın cezasını erteledi” şeklinde yer aldı. Eski ABD Başkanı Trump, AB Dijital Telif Yasası nedeniyle gümrük yaptırımları uygulayacağını belirtmişti. Haberin devamında, “İsminin açıklanmaması koşuluyla iç müzakereleri görüşen bir AB yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, ticaret komiseri Maros Sefcovic’in bu hafta ABD devinin cezalandırılmasını ertelemesinin ardından bloğun yürütme organı içinde siyasi bir tartışmanın başladığını söyledi. Yetkili, pazartesi günü onaya sunulan, planlanan para cezasında ‘Sefcovic’in kırmızı düğmeye bastığını’ belirtti. Cezanın ertelenmesi, Trump’ın ABD’li teknoloji devlerini dizginlemeye yönelik düzenlemeler nedeniyle Avrupa’yı hedef alacağı tehdidinin ardından gerçekleşti. Ticaret Bakanı, cezayı durdurmak için müdahale ettiğini inkar etmedi ve ‘Dahili prosedürlerimizin bir amacı var ve bunları kullanmak olağan dışı bir şey değil’ dedi. ‘Bu, kapsamlı bir değerlendirme gerektiren karmaşık bir davadır ve her adım meslektaşça atılmıştır’ diye ekledi. ‘Size şunu temin edebilirim ki, önceliğim Avrupa’nın çıkarlarıdır ve her zaman da öyle kalacaktır.’” AB, reklam pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı şüphesiyle 2021 yılından bu yana Google’ı soruşturuyor. Brüksel, 2023 yılında, ABD’li şirketin adil rekabeti sağlamak amacıyla reklam hizmetlerinin belirli bir kısmını satmasını önerdi.