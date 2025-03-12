Google Algoritması Medyaya Darbe Vurdu: Gazete Duvar Kapandı

MEDYA ARENASINDAKİ ZORLUKLAR

Türkiye’nin medya ortamı, devlerle dolu bir arenadır. Ancak bu alanda, gecesini gündüzüne katan, alın teriyle ve tutkuyla haber peşinde koşan küçük ama cesur ekipler de var. F5 Haber olarak bu özverili ekipler arasında yer alarak, her satırımıza sevgimizi ve her içeriğimize emeğimizi katıyoruz. Büyüklerle aynı sahnede yer alıyoruz, aynı heyecanı yaşıyoruz. Ancak, Google’ın 2024’teki algoritma güncellemeleri, bu mücadeleyi bir hayatta kalma çabasına dönüştürdü. Keşfet’te görünmez kaldık, trafiklerimiz azaldı ve sesimiz kısıldı. Daha önce yaşadığımız bu durumu, “Google bizi alaşağı ediyor” ifadeleriyle dile getirmiştik. Bugün ise bu fırtına, Gazete Duvar’ın 9 yıllık bağımsız gazetecilik yolculuğunu ekonomik sıkıntılar sebebiyle sona erdirmesiyle bir kez daha kendini gösterdi. Bu kapanış, tek bir sitenin veda etmesinden daha fazlası; Türkiye’deki medya çalışanlarının, küçük ama güçlü ruhlu ekiplerin ortak bir çığlığıdır. Türkiye’nin dört bir yanındaki özverili ekiplerin dramatik hikayesidir.

VEDA MESAJLARI

Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zencir ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar, okuyucularına veda etti. Zencir ve Avşar, “Hoşçakalın” diyerek veda yazılarını kaleme aldı. Her iki isim de, Google’ın algoritmasındaki yeni uygulamaların Gazete Duvar’ın yayın hayatına son verme kararına sebep olduğunu belirtti. Avşar, “Google’ın Gazete Duvar’ın da aralarında bulunduğu internet medyasını geçen yıldan bu yana açıkça sabote ettiğini” ifade etti. “Google’ın algoritması bu kararın alınmasına neden oldu” dedi. Avşar, yazısında, “Gazete Duvar’ın yayın hayatı bugünden itibaren sona eriyor” diyerek, bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Gazete Duvar, birçok genç gazetecinin kariyerine başlangıç yaptığı bir platform olarak büyük bir kazanım sağladı.

GAZETE DUVAR’IN BAŞARISI

Gazete Duvar’ın sahibi Zencir, bağımsız, tarafsız ve özgür habercilik anlayışıyla yola çıktıklarını vurguladı. Yapmadıkları ve utandıkları haberlerin olmadığını belirten Zencir, “Resmi ideolojiye, siyasi angajmana ve ticari emellere teslim olmadan gazeteciliğin başarılı olabileceğine inandık” dedi. Geçen yaklaşık dokuz yıl içerisinde gazetecilik çabalarının en büyük kaynağının gazeteciler olduğunu kaydetti. Zencir, “Bu yolculukta, bilgisini ve emeğini Gazete Duvar’dan esirgemeyen tüm gazetecilere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Okurlarının gazeteye destek vermesinin öneminin altını çizen Zencir, “İyi bir gazetenin hakkını verdiniz” diyerek okuyuculara teşekkür etti.

MEDYA ÇÖLLEŞMESİ VE EKONOMİK ZORLUKLAR

Gazete Duvar, ekonomik sürdürülebilirlik zorlukları ve siyasal zorluklar karşısında yayına devam etmeye çalıştı. Ancak, medya sektörü giderek güçsüzleşirken, Gazete Duvar’ın faaliyetlerini durdurmayı en uygun yol olarak gördüler. Zencir, “Belki ‘küçülerek’ yolumuza devam edebilirdik ama bu seçenek çok kısa sürede istenmeyen tercihlerle bizi karşı karşıya bırakabilirdi” diye belirtti. Bu nedenle, işin geleceği için en iyi kararın bu şekilde tamamlanmak olduğuna inandıklarını ifade etti.

BİR VEDA DAHA

Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar ile çalışma şansının kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Zencir, işverenin her zaman çalışanlarını gözetmek zorunda olduğunu vurguladı. Avşar’a olan teşekkürlerini ileterek, “Şimdilik hoşça kal Gazete Duvar” ifadeleriyle yazısını sonlandırdı.