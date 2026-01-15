Google Chrome İçin Acil Güvenlik Güncellemesi Geliyor

DÜNYA ÇAPINDA GÜVENLİK UYARISI

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıyı etkileyen internet tarayıcısı Google Chrome, önemli bir güvenlik hamlesiyle gündemde. Yapılan son teknik analizlerde, üçü “yüksek risk” kategorisinde olmak üzere toplamda 10 farklı güvenlik açığı belirlendi. Yazılım devi, siber saldırganların bu açıkları istismar etmesini önleme amacıyla tüm işletim sistemleri ve platformlar için “acil” kodlu güvenlik yamalarını devreye aldığını açıkladı.

GÜNCELLEMELER HIZLA KULLANICILARA SUNULDU

Belirlenen zayıf noktaların giderilmesi amacıyla Google, Windows, macOS, Linux ve mobil platformlar için eş zamanlı güncellemeleri kullanıcılarla buluşturdu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm platformlardaki Chrome sürümlerinde yer alan bu tehdidin, yayımlanan yeni güncelleme ile tamamen ortadan kaldırıldığı belirtildi. Google’ın yayımladığı teknik raporda, bu açıklarla ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir kötüye kullanım olayının yaşanmadığı bilgisi yer aldı.

KULLANICILARA GÜVENLİK DOLU UYARI

Şirket, bulunan açıkların istismar edilmediğini ifade ederken, uzmanlar güvenlik risklerinin artmaması için kullanıcıların güncellemeyi derhal yüklemelerini öneriyor. Güvenlik uzmanları, bu tür açıkların kamuoyuna açıklanmasının ardından kötü niyetli kişilerin saldırı yöntemlerini hızla güncelleyebileceği uyarısında bulunarak, güncellemelerin zaman kaybedilmeden yapılması gerektiğini vurguluyor.