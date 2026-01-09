Google Gmail İçin Yeni Yapay Zeka Özelliklerini Duyurdu

Google, 3 milyar kullanıcısı bulunan Gmail için Gemini yapay zeka altyapısına dayanan yeni özellikleri devreye aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, artan e-posta trafiği ve bilgi yoğunluğu göz önünde bulundurularak Gmail’in sadece bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek, kişisel ve proaktif bir dijital asistan haline getirilmesi hedefleniyor.

AI OVERVIEWS İLE E-POSTALARA DOĞRUDAN YANIT

Gmail, yeni AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) özelliğiyle zenginleşiyor. Bu özellik sayesinde, uzun e-posta zincirleri otomatik olarak özetleniyor ve kullanıcılar gelen kutularına doğal dilde soru sorma imkanı buluyor. Örneğin, geçmiş yazışmalardan bilgi almak isteyen kullanıcılar, anahtar kelime kullanmak yerine doğrudan soru sorarak özetlenmiş ve net cevaplar alabiliyor. AI Overviews özelliği, tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulurken, gelen kutusuna soru sorma özelliği ise sadece Google AI Pro ve Ultra aboneleri için erişime açıldı.

E-POSTA YAZIMI DAHA HIZLI VE KOLAY

Gmail’in Help Me Write özelliği, artık tüm kullanıcıların ücretsiz olarak kullanımına sunuluyor. Bu araç sayesinde, e-postaları sıfırdan yazma ya da mevcut metinleri geliştirme fırsatı doğuyor. Ayrıca Suggested Replies (Önerilen Yanıtlar) özelliği, yazışmanın bağlamını analiz ederek kullanıcıların diline ve üslubuna uygun tepkileri tek tıkla sağlayabiliyor. Buna ek olarak, geliştirilen Proofread (Düzeltme) özelliği, dilbilgisi, ton ve stil kontrolü sunuyor. Ancak Proofread özelliği sadece Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor.

AI INBOX İLE ÖNCELİKLİ E-POSTALAR ÖNE ÇIKIYOR

Google, gelen kutusundaki bilgi yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla AI Inbox özelliğini tanıttı. AI Inbox, önemli e-postaları öne çıkararak kullanıcılara kişisel bir özet ekranı sunuyor. Bu sistem, sık iletişim kurulan kişiler, rehberde kayıtlı kişiler ve mesaj içeriklerinden elde edilen ilişkiler gibi sinyaller kullanarak önceliklendirme gerçekleştiriyor. Fatura ödemeleri, randevular ve acil bildirimler otomatik olarak üst sıralara taşınıyor. Şirket, tüm analizlerin kullanıcı gizliliği ve güvenliği çerçevesinde yapıldığını vurguladı. AI Inbox, ilk aşamada sınırlı sayıda test kullanıcısına sunulacak ve ilerleyen aylarda daha geniş bir kitleye ulaşması planlanıyor.

ABD’DE KULLANIMA AÇILDI, YAYILIM SÜRECEK

Yeni Gmail özellikleri, özel olarak geliştirilmiş Gemini 3 altyapısı ile birlikte kullanıma sunuldu. Güncellemeler bugünden itibaren ABD’de ve İngilizce olarak erişime açılırken, şirket önümüzdeki aylarda daha fazla dil ve bölge için genişletmeyi planlıyor. Bu adımın, e-postayı sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp yapay zeka destekli bir bilgi ve görev yönetim platformuna dönüştürme stratejisinin kritik bir unsuru olarak değerlendiriliyor.