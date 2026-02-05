Google’ın Gemini’si Aylık 750 Milyon Kullanıcıyı Geçti

Google’ın yapay zeka sohbet robotu Gemini, 2025 dördüncü çeyrek kazanç raporuna göre 750 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını geçti. Bu rakam, yapay zeka alanında giderek önemli bir oyuncu konumuna yükselen Gemini’nin tüketiciler tarafından hızlı bir şekilde benimsendiğini gösteriyor. Meta AI, yaklaşık 500 milyon aylık aktif kullanıcı bildirse de, Gemini 2025’in sonunda yaklaşık 810 milyon aylık aktif kullanıcısı olması beklenen en büyük rakibi ChatGPT’nin gerisinde kalmış durumda. Yakın zamanda açıklanan bu rakam, Google’ın en gelişmiş modeli olan Gemini 3’ün piyasaya sürülmesinin ardından geldi.

CEO’DAN AÇIKLAMA

CEO Sundar Pichai, Gemini 3’ün yapay zeka modunda kullanıma sunulmasının şirketin büyümesi açısından önemli bir itici kuvvet olduğunu vurguladı. Pichai, sürekli yatırım yapmanın ve yinelemenin bu ivmeyi sürdüreceğini ifade etti ve sözlerini, “Gemini 3’ün piyasaya sürülmesi önemli bir dönüm noktasıydı ve büyük bir ivme yakaladık. Gemini gibi birinci taraf modellerimiz artık müşterilerimizin doğrudan API kullanımı yoluyla dakikada 10 milyardan fazla token işliyor ve Gemini Uygulaması aylık 750 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştı. Yapay zekanın genişlemeye devam etmesiyle arama her zamankinden daha fazla kullanım gördü” şeklinde sürdürdü.

YENİ ABONELİK PLANLARI

Google’ın baş iş geliştirme sorumlusu Philipp Schindler, yatırımcılarla yaptığı görüşmede “Ücretsiz bir katman ve aboneliklere odaklanıyoruz ve büyük bir büyüme görüyoruz” dedi. Şirket, daha uygun fiyatlı bir plan olan Google AI Plus’ı, aylık 7,99 dolar tutarındaki bir ücretle kısa süre önce kullanıma sundu. Bu planın, bütçe dostu olan tüketicilere hitap ederek daha fazla büyüme sağlaması bekleniyor.

YILLIK GELİRDE REKOR

TechCrunch’ın haberine göre, Alphabet’in genel mali performansı göz önünde bulundurulduğunda Gemini’nin büyümesi özellikle önemli bir durum olarak değerlendiriliyor. Şirket, bu çeyrekte yıllık gelirinin ilk kez 400 milyar doları aştığını açıkladı. Google, bu başarıyı yapay zeka alanındaki talebin artışına bağlıyor.