Google İzinsiz Dinleme Davasında 68 Milyon Dolar Ödeyecek

Google, sesli asistanlarının dinleme iddialarıyla yargılanıyor

Google, sesli asistan sistemlerinin, akıllı telefon ve asistan cihazları üzerindeki özel konuşmaları kaydetmek ve bu kayıtları reklamverenlerle paylaşmakla suçlandığı bir davada mahkemeye verilmişti. Şirket, sesli asistanının sadece kullanıcının “Hey Google” gibi bir etkinleştirme ifadesi söylediğinde konuşmaları kaydedeceğini belirtirken, bazı kullanıcılar cihazlarının bu komut verilmeden önce de kayıt yaptığını öne sürdü.

Dinleme iddialarına dair çeşitli davacılar, Google cihazlarının finansal konular, kişisel kararlar ve iş hayatıyla ilgili özel konuşmaları kaydettiğini iddia etti. Dava, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde devam ederken, anlaşma yoluna gidileceği belirtiliyor. Söz konusu anlaşma kapsamıyla Google’ın, mahkeme tarafından onaylanan avukat ücretleri ve diğer masraflarla birlikte kullanıcıların taleplerini karşılayacak bir fona toplamda 68 milyon dolar aktaracağı ifade ediliyor. Şirketin, uzun sürebilecek belirsiz bir yargı sürecinden ve ona bağlı maliyetlerden kaçınmak amacıyla bu anlaşmayı kabul ettiği bildiriliyor.