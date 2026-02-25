Görele’de Taciz Skandalında Yeni İddialar Gündemde

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin, sosyal medya platformları aracılığıyla bir kız çocuğuna taciz edici mesajlar gönderdiği iddiaları gündeme geldi. Mağdurun ve ailesinin adli makamlara başvurmasıyla birlikte Dede hakkında Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

İLK YARGILAMA SERBESTLİK GETİRDİ

Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Dede, mahkeme tarafından ilk olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak, daha sonra yeniden mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesi uyarınca, cinsel amaçlı taciz suçlamasıyla tutuklama kararı aldı.

CEZAEVİNE GİRİŞ YAPTI

Adliye önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, Dede’nin adliyenin arka kapısından çıkışı gerçekleşti. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2009 doğumlu bir çocuğa yönelik rahatsız edici mesajlar gönderildiği ihbarıyla iddianame hazırlanırken, Dede’nin kızıyla ilgili bir gelişme yaşandı.

KIZI MESELEYİ ÜSTLENDİ

Dede’nin kızı, taciz içerikli mesajların kendisi tarafından yazıldığını ifade etti. 16 Şubat’ta bir psikolojik danışman, 112 acil hattını arayarak, Hasbi Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D.’nin seans sırasında bu mesajların kendisine ait olduğunu söylediğini bildirdi. Bunun üzerine, kızı ve eşinin savcılıkta ifadeleri alındı. A.D., Dede’nin şarjda bulunan telefonunu alarak, T.T. isimli mağdurla Instagram ve WhatsApp üzerinden yazıştığını, bu mesajları daha sonra sildiğini belirtti.

SAVCILIKTAN ÇELİŞKİLİ BULGULAR

Bir habere göre, savcılık siber inceleme sonuçlarının bu açıklama ile çeliştiğini ifade ederek, A.D.’nin “uygulamaları sildim” dediği ancak telefon el konulduğunda uygulamaların aktif olduğunun anlaşıldığını belirtti. A.D.’nin telefonunda, babasına yönelik yazıldığı öne sürülen ve suçu itiraf eder nitelikteki bir mesajın ise, delil oluşturma amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.