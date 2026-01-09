Goretti Fırtınası İngiltere’de Hayatı Olumsuz Etkiliyor

GORETTİ FIRTINASI İNGİLTERE’DE ETKİ GÖSTERİYOR

İngiltere genelinde etkili olan Goretti Fırtınası, yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Fırtınanın en yoğun olduğu dönemlerde, İngiltere ve Galler’deki yaklaşık 71 bin 500 konut elektrik kesintisinden etkilendi.

EN BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ CORNWALL’DA

Ulusal Elektrik Şebekesi verilerine göre, sabah saatlerinde 57 bin 723 hane hala elektriksiz durumda. Elektrik kesintilerinin büyük bir kısmı Cornwall bölgesinde yaşanırken, burada toplam 41 bin 234 ev elektriksiz kaldı. West Midlands bölgesinde de 13 bin 99 hane elektrik kesintisi yaşıyor. Ekipler, gece boyunca arızaları gidermek için mücadele etti, ancak zorlu hava koşulları müdahaleleri engelledi.

HAVAYOLU ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Goretti Fırtınası, ulaşım alanında da aksamalara yol açtı. British Airways, Londra Heathrow Havalimanı’ndan planlanan 25 gidiş ve 27 geliş olmak üzere toplamda 52 uçuş iptal etti. İptal edilen uçuşların çoğu kısa mesafeli olurken, Birmingham Havalimanı’nda pistin yeniden açıldığı ancak sınırlı hizmet verildiği bildirildi. Yolcular, uçuş durumlarını hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri konusunda uyarıldı.

HAVA KOŞULLARI EĞİTİMİ DE ETKİLİYOR

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yüzlerce okulda eğitime ara verildi. İskoçya’da 250’den fazla okul kapalı kalırken, Aberdeenshire, Highlands, Aberdeen ve Moray bölgelerindeki birçok öğrenci evlerinde mahsur kaldı. İngiltere’nin Midlands bölgesi ile Galler’de de çok sayıda okul, kar nedeniyle eğitime ara verdi. Yetkililer, özellikle East ve West Midlands bölgelerinde öğle saatlerine kadar “amber” kar uyarısıyla birlikte, bazı alanlarda son 10 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.