Goretti Fırtınası Nedeniyle Elektrik Kesintileri Yaşanıyor

İNGİLTERE’DE GORETTİ FIRTINASI ETKİSİ SÜRÜYOR

İngiltere genelinde etkisini gösteren Goretti Fırtınası, yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın zirve saatlerinde, İngiltere ve Galler’de yaklaşık 71 bin 500 konut elektriksiz kaldı.

ELEKTRİK KESETLERİ DEVAM EDİYOR

Ulusal Elektrik Şebekesi (National Grid) verilerine göre, sabah saatlerinde 57 bin 723 hane elektrikten mahrum kaldı. Elektrik kesintilerinin büyük çoğunluğu Cornwall bölgesinde yoğunlaşırken, burada 41 bin 234 ev karanlığa gömüldü. West Midlands bölgesinde ise 13 bin 99 hanede elektrik yok. Ekipler, hava koşullarının olumsuz etkisiyle gece boyunca arızaları gidermeye çalıştı, ancak zorlu hava şartları müdahaleleri güçleştirdi.

ULAŞIMDA BÜYÜK SIKINTI

Goretti Fırtınası, hava ulaşımını da olumsuz şekilde etkiledi. İngiliz hava yolu şirketi British Airways, Londra Heathrow Havalimanı’ndan planlanan 25 gidiş ve 27 geliş uçuşunu iptal etti. İptal edilen uçuşların çoğunluğu kısa mesafeli seferlerde gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Birmingham Havalimanı’nda pistin yeniden açıldığı ancak hizmetlerin sınırlı olacağı bildirildi. Yolcuların, uçuş durumları hakkında bilgi almak için hava yolu şirketlerini kontrol etmeleri gerekli.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde yüzlerce okulda eğitime verilen aralar artıyor. İskoçya genelinde 250’den fazla okul kapalı kalırken, Aberdeenshire, Highlands, Aberdeen ve Moray bölgelerinde birçok öğrenci evlerinde bekliyor. İngiltere’nin Midlands bölgesi ile Galler’de de kar nedeniyle onlarca okul eğitime ara verdi. Yetkililer, özellikle East ve West Midlands bölgelerinde öğle saatlerine kadar “amber” kar uyarısının geçerli olduğunu, bazı yerlerde son 10 yılın en yoğun kar yağışının görülebileceğini açıkladı.