Gorham Mağarası’nda Neandertallere Ait Çarpıcı Bulgular

Avrupa’daki Neandertallere dair en önemli arkeolojik alanlardan biri olan Gorham Mağarası, 40 bin yıl sonra yeniden merak konusu oldu. Cebelitarık’ta, Akdeniz manzarasına sahip dik bir kayalığın eteğinde bulunan ve Neandertallerin bilinen son yaşam alanlarından biri olarak kabul edilen bu mağara, açıldı. Gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, Neandertallerin hayatına dair çarpıcı veriler sundu.

GİZLİ ODADAN ÇIKANLAR

Cebelitarık Ulusal Müzesi’nden gelen arkeologlar, Vanguard Mağarası’nın arka kısmında, yaklaşık 13 metre derinliğinde ve en az 40 bin yıldır tortularla kapalı olduğu düşünülen bir odaya ulaştı. İlk incelemelerde vaşak, sırtlan ve akbaba kalıntıları belirlendi. Kazılarda öne çıkan kanıtlar arasında deniz ürünleri bulunmaktadır. Büyük bir miktar midye kabuğunun yanı sıra, balık, fok ve yunus kemiklerine de ulaşıldı. Ayrıca, mağara tabanında ana kayaya kazınmış olan çapraz çizgilerden meydana gelen desenler gözlemlendi.

