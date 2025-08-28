Göz İçin Elektromekanik Şekillendirme Umut Veriyor

YENİ ELEKTROMEKANİK ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ

ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen Amerikan Kimya Derneği yıllık toplantısında sunulan bir araştırma, gözün kornea tabakasını lazer yerine elektrik akımıyla şekillendiren yenilikçi bir yöntemi tanıtıyor. Bu yöntem, elektromekanik şekillendirme (EMR) adı verilen bir teknikle uygulanıyor. Tekniğin temelinde, elektrik akımının dokulardaki kolajen bağlarını geçici olarak gevşetmesi ve korneanın yeniden şekillendirilmesine olanak tanıması yatıyor. Elektrik kesildiğinde, doku yeni formunda sabit kalarak kalıcı bir değişim sağlıyor.

LASIK OPERASYONLARININ SINIRLARI

LASIK operasyonları, 1999 yılından itibaren sadece ABD’de 10 milyondan fazla kişiye uygulanarak göz kusurlarını düzeltmede yaygın bir yöntem haline gelmişti. Ancak, lazerle yapılan kesilerin nadiren de olsa gözde yapısal sorunlara yol açabildiği biliniyor. EMR tekniği, bu sorunları ortadan kaldırarak kesi veya lazer kullanmadan korneayı yeniden biçimlendirmeyi hedefliyor. Araştırma ekibi, önceki çalışmalarda aynı yöntemle tavşan kulaklarını şekillendirmeyi ve domuz derisindeki izleri değiştirebilmeyi başarmıştı. Şimdi ise bu prensiplerin insan gözü için güvenli hale getirilip getirilemeyeceği araştırılıyor.