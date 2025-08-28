Gündem

Göz İçin Elektromekanik Şekillendirme Umut Veriyor

goz-icin-elektromekanik-sekillendirme-umut-veriyor

YENİ ELEKTROMEKANİK ŞEKİLLENDİRME TEKNİĞİ

ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen Amerikan Kimya Derneği yıllık toplantısında sunulan bir araştırma, gözün kornea tabakasını lazer yerine elektrik akımıyla şekillendiren yenilikçi bir yöntemi tanıtıyor. Bu yöntem, elektromekanik şekillendirme (EMR) adı verilen bir teknikle uygulanıyor. Tekniğin temelinde, elektrik akımının dokulardaki kolajen bağlarını geçici olarak gevşetmesi ve korneanın yeniden şekillendirilmesine olanak tanıması yatıyor. Elektrik kesildiğinde, doku yeni formunda sabit kalarak kalıcı bir değişim sağlıyor.

LASIK OPERASYONLARININ SINIRLARI

LASIK operasyonları, 1999 yılından itibaren sadece ABD’de 10 milyondan fazla kişiye uygulanarak göz kusurlarını düzeltmede yaygın bir yöntem haline gelmişti. Ancak, lazerle yapılan kesilerin nadiren de olsa gözde yapısal sorunlara yol açabildiği biliniyor. EMR tekniği, bu sorunları ortadan kaldırarak kesi veya lazer kullanmadan korneayı yeniden biçimlendirmeyi hedefliyor. Araştırma ekibi, önceki çalışmalarda aynı yöntemle tavşan kulaklarını şekillendirmeyi ve domuz derisindeki izleri değiştirebilmeyi başarmıştı. Şimdi ise bu prensiplerin insan gözü için güvenli hale getirilip getirilemeyeceği araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ayvacık’ta 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 düzensiz göçmen, arasında çocukların da bulunduğu bir grup, güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
Gündem

MKEK’de Casusluk Olayı: Bilgileri Kim Çaldı?

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndaki casusluk soruşturması, Türkiye'nin önemli silah sistemleri üreticisinde güvenlik açıklarını ve kurumlara yönelik sızma girişimlerini aydınlatıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.