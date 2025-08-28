Göz Tedavisinde Elektrik Akımı Umut Veriyor

BİLDİRİLEN YENİ TEKNİK

ABD’nin başkenti Washington’da gerçekleştirilen Amerikan Kimya Derneği yıllık toplantısında ortaya konan araştırma, gözün kornea tabakasını lazer yerine elektrik akımıyla şekillendiren bir yöntemi tanıtıyor. Bu yöntem, elektromekanik şekillendirme (EMR) adı verilen bir teknikle uygulanıyor. Bu teknikte elektrik akımı, dokulardaki kolajen bağlarını geçici olarak gevşetiyor ve korneanın yeniden biçimlendirilmesine olanak sağlıyor. Elektrik kesildiğinde doku yeni formunda sabitleniyor.

LASIK YÖNTEMİNDEKİ SORUNLAR

LASIK operasyonları, 1999’dan bu yana sadece ABD’de 10 milyondan fazla kişiye uygulanarak göz bozukluklarını düzeltmede popüler bir yöntem haline gelmişti. Ancak lazer kesileri, nadir de olsa gözde yapısal sorunlara neden olabiliyor. EMR tekniği ise kesi veya lazer kullanmadan korneayı yeniden biçimlendirmeyi amaçlıyor. Araştırmacılar, daha önce bu yöntemle tavşan kulaklarını şekillendirmeyi ve domuz derisindeki izleri değiştirmeyi başarmıştı. Şimdi ise bu prensibin insan gözü için güvenli olup olamayacağı inceleniyor.