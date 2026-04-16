Gözaltı Sayısı 67’ye Çıktı: Okul Saldırıları Üzerine İşlem Başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası, saldırı görüntüleri paylaşan ve halk arasında kaygı, korku ve panik oluşturacak içerikleri yayan hesaplara yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Gürlek, bu kapsamda “54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adlî işlemler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

OKUL SALDIRILARINA YÖNELİK SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

Akın Gürlek, söz konusu okul saldırılarına dair soruşturmanın Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından “çok yönlü bir şekilde” yürütüldüğünü açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, olay görüntülerine yayımlanmasına rağmen, “resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan” ve “suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden” pek çok hesabın tespit edildiğini ifade etti.

İLGİLİ HESAPLARA GÖZALTI VE ENGEL UYGULAMALARI

Bu süreçte 55 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığını, 95 kişinin gözaltına alındığını aktaran Gürlek, 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini belirtti.

OKULLARI HEDEF GÖSTEREN PAYLAŞIMLARA ÖNEMLİ MÜDAHALE

Açıklamalarında, okul saldırılarını kışkırtan ve bu yolla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplara da ayrı bir başlık açıldığını vurgulayan Gürlek, “Okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlar yapan hesaplar tespit edilmiştir; bu kapsamda 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL İÇERİKLER ÜZERİNE İNCELEME TALEP EDİLDİ

Gürlek, ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “çocukları şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla” Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına talimat verildiğini belirtti. Sürecin, “81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde” takip edildiğini ve İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.

