Gözler İran’da: Erdoğan Pezeşkiyan ile Görüştü

gozler-iran-da-erdogan-pezeskiyan-ile-gorustu

GÖZLER İRAN’DA

İran’daki ekonomik sorunlar sebebiyle meydana gelen iç karışıklıklar, Avrupa Birliği ile gerilim yaşanmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki gelişmelere dair sinyaller verirken, Türkiye gelişmeleri dikkatle izliyor ve ABD ile ortak çözüm yolları arıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgede artan askeri gerilim konularını görüştükleri belirtildi.

TÜRKİYE ABD İLE İRAN ARASINDA KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin azaltılması ve meselelerin çözümü adına Türkiye’nin İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NI DA KABUL EDECEK

Erdoğan, görüşmenin ardından ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanı’nı da kabul edeceğini duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lojistik Sektörü 2026 İçin Stratejik Hedefler Belirliyor

Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, 2026'nın lojistik sektöründe önemli bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Dijitalleşme ve izlenebilirlik, rekabetin temel unsuru olacak.
Gündem

FCSB Başkanı Becali Üç Futbolcuyu Göndereceğini Açıkladı

Fenerbahçe ile berabere kalarak Avrupa Ligi’ne vedan eden FCSB'de, kulüp sahibi Gigi Becali, maç sonrası 3 futbolcunun transferine onay verdi.
Gündem

Beşiktaş Nuno Tavares Transferinde Önemli Aşama Kaydetti

Beşiktaş, Lazio'dan Nuno Tavares'i satın alma opsiyonuyla kiralamak amacıyla görüşmelerini yoğunlaştırdı. Kulüp, sol bek transferine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Gündem

Sidiki Cherif Fenerbahçe İçin Kararını Verdi

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Sidiki Cherif, kulüpten gelen teklifi göz önünde bulundurarak kararını verdi. Angers, genç oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini açıkladı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Nottingham Forest Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için play-off kuralarının çekilmesiyle Fenerbahçe'nin rakibi belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.