Gözler İran’da: Erdoğan Pezeşkiyan ile Görüştü

GÖZLER İRAN’DA

İran’daki ekonomik sorunlar sebebiyle meydana gelen iç karışıklıklar, Avrupa Birliği ile gerilim yaşanmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki gelişmelere dair sinyaller verirken, Türkiye gelişmeleri dikkatle izliyor ve ABD ile ortak çözüm yolları arıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileri ve bölgede artan askeri gerilim konularını görüştükleri belirtildi.

TÜRKİYE ABD İLE İRAN ARASINDA KOLAYLAŞTIRICI ROL ÜSTLENMEYE HAZIR

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimin azaltılması ve meselelerin çözümü adına Türkiye’nin İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI’NI DA KABUL EDECEK

Erdoğan, görüşmenin ardından ülkemizde bulunan İran Dışişleri Bakanı’nı da kabul edeceğini duyurdu.