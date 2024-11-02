Göztepe Dış Sahada Galibiyet Alamıyor

MAÇ SONUCU VE DURUM

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 10. haftada Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 2-1’lik skorla kaybetti. Bu sezon dış sahada henüz galibiyet elde edemeyen Göztepe, bu ana kadar konuk olduğu 5 maçta da 3 puan kazanamamış durumda.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, deplasman performansı hakkında yaptığı açıklamada, “Deplasmanda oynarken net fırsatlar yakalayıp değerlendiremediğinizde ve ardından basit hatalar yaptığınızda, istediğinizi almanız zorlaşır. Gaziantep FK karşısında da böyle bir durum yaşadık. Ancak çalışmaya devam edeceğiz; arzuladığımız oyun tarzını sahaya yansıtmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde ifadelerde bulundu.

DEPLASMANDAKİ PERFORMANS

Bu sezon deplasman maçlarında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Göztepe, 2024-2025 sezonu başlangıcıyla Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Dış sahada ise bu sezon tamamen ters bir performans sergileyen takım, 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış. Oynadığı dış saha maçlarında Antalyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalan İzmir ekibi, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK’ya ise yenildi.

GELECEK MAÇLAR

Sarı-kırmızılı takım, gelecek hafta iç sahada Konyaspor’u ağırlayacak ve ardından Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Bu kritik karşılaşmalar, Göztepe’nin hem iç sahadaki başarısını sürdürmesi hem de deplasmandaki galibiyet özlemini sona erdirmesi açısından önem taşıyor.