Göztepe’nin Eski Başkanı Selamet Batur Vefat Etti

Galatasaray Kulübü, 1979 yılında başkanlık yapan Selamet Batur’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp, eski başkanın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini duyurdu. Açıklamada, merhumun ailesine ve camiaya başsağlığı dilendiği ifade edildi.
SELAMET BATUR İÇİN YARIN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada cenaze programı da paylaşıldı. Batur’un cenazesi yarın öğle namazına müteakip Hakim Efendi Camii’nden kaldırılacak. Açıklamada, “Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Galatasaray camiası, eski başkanını son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.