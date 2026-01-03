Graham’dan Küba ve İran’a Yeni Uyarı Mesajı

graham-dan-kuba-ve-iran-a-yeni-uyari-mesaji

ABD’li Senatör Lindsay Graham, ABD’nin Venezuela’da gerçekleştirdiği saldırıların ardından Küba ve İran liderlerinin de kaygı duyması gerektiğini ifade etti. Graham, Axios’a yaptığı açıklamalarda Venezuela’da gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. Operasyon öncesinde ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Graham, “Başkan, arka bahçemizdeki uyuşturucu hilafetinin ortadan kalkmasına inandığı hususunda gayet netti.” ifadelerine yer verdi. Graham, operasyonun birkaç haftadır üzerinde çalışıldığını aktardı.

KÜBA VE İRAN’IN ENDİŞESİ

Graham, Küba ve İran liderlerinin endişeli olması gerektiğini vurgularken, “Kasabada yeni bir şerif var. Monroe doktrinini yerine getiriyor. İran liderinin yerinde olsam camiye gidip dua ederdim.” dedi. Venezuela’da “özgürleşme sürecinin” başladığını dile getiren Graham, “Bunun başarıya ulaştığını görmek ABD’nin çıkarınadır. İnsanların yeni bir başlangıç yapmasına izin vereceğiz.” şeklinde konuştu.

SEÇENEKLER MASADA

Graham, Venezuela’ya yönelik daha fazla saldırıların olup olmayacağına ilişkin soruya “Tüm seçenekler masada.” şeklinde yanıt verdi. Öte yandan, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama seslerinin duyulması üzerine Venezuela hükümeti, saldırıları ABD’ye atfederek, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke genelinde “dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum” ilan eden bir kararname imzaladığını duyurdu. ABD Başkanı, Venezuela’da gerçekleştirilen geniş çaplı saldırılar sonucunda Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ifade etti.

