Gram Altın 4642 TL Zirve Yaptı

REKOR DÜZEYDE ONS ALTIN FİYATI

Altın piyasasında ardı ardına rekorlar görülüyor. 2 Eylül sabahı itibarıyla ons altın, 3508,73 dolara ulaşarak tarihi yüksek seviyesine erişti. Şu an 3494,30 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Gram altın 4642 TL ile yeni bir zirveye ulaştı. Yılbaşından bu yana altındaki artış %33’ü geçerken, son bir aylık dönemde ise %6’dan fazla değer kazandı. Bu yükselişin sebepleri arasında Fed’in faiz indirimi sinyalleri, zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Artan siyasi ve ekonomik belirsizlikler, Fed’in faiz oranlarını düşürebileceği yönündeki beklentilere dayalı olarak bu yükselişi destekliyor. Fed Başkanı Powell yakın zamanda politika gevşemesinin mümkün olduğunu belirtti. Cuma günü açıklanması beklenen ABD istihdam raporunun işgücü piyasasında zayıflığı ortaya koyması ve faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi bekleniyor.

SİYASİ GERİLİM ETKİLİ OLDU

Trump’ın küresel ticaret savaşlarının devam eden yansımaları ve Fed’e yönelik olumsuz eleştiriler, piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair artan endişeler, yatırımcı güvenini olumsuz etkiliyor ve altındaki yükselişe yeni bir ivme kazandırıyor.