Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın olarak 26 Temmuz Pazar günü yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından hafta sonu seyrinde yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları ve küresel ons altın verileri doğrultusunda güncel kurlar netleşti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatlarında son rakamlar belli oldu.