Grönland’dan ABD’ye Gümrük Vergisi Yanıtı Geldi

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD’nin Grönland üzerindeki taleplerine itiraz eden 8 Avrupa ülkesi için ek gümrük vergisi uygulama kararının, Ada’nın kendi kararlarını alma yetkisine sahip olduğu yönündeki duruşunu etkilemediğini ifade etti. Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisiyle ilgili açıklamalarını, ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook üzerinden değerlendirdi. Danimarka ve Grönland’da gerçekleşen gösterilere katılımın oldukça yoğun olduğunu belirten Nielsen, Grönland’a destek amacıyla düzenlenen bu eylemlerin etkili ve birlik mesajı taşıdığını vurguladı. Nielsen, “ABD’den gelen son açıklamalar, gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere, Grönland’ın kendi kararlarını alma hakkına sahip demokratik bir toplum olduğuna dair çizgimizi değiştirmiyor. Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı bir duruş sergiliyoruz.” dedi.

TRUMP’IN BEYANLARI

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin “ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” ve bunun “inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını” belirtmişti. Washington’da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında, ana anlaşmazlıkların devam ettiğine dair yorumlar yapılmış; ABD’nin Grönland’ı “ele geçirme isteğinin belirgin” olduğu ifade edilmişti. Özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından yapılan ve egemenliğin devredilmesini öngören önerileri reddetmişti. Danimarka, bu süreçte müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri iş birliğini artırma çağrısında bulunmuştu. Bu çerçevede Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland’a göndereceğini de açıklamıştı.

GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASI

Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehdit altında olduğunu savunarak, ABD’nin Grönland’ı satın almasına itiraz eden Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergileri getireceğini belirtmişti. Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacağı ve 1 Haziran 2026’dan sonra bu oranın yüzde 25’e çıkacağı ifade edilmişti. Trump, Grönland’ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına dair bir anlaşmaya varılana kadar bu oranların geçerli olacağını duyurmuştu.

