Grönland’dan Danimarka’nın Kesin Mesajı Geldi

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek Grönland toplantısı öncesinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki başbakanlık binasında ortak bir basın toplantısı yaptı. Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD’nin son dönemdeki gayri-diplomatik üslubuna atıfta bulunarak, “Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net, Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik” şeklinde konuştu.

GRÖNLAND’IN BAĞLILIĞI

Grönland Başbakanı Nielsen, Grönland’ın Avrupa ve transatlantik çevreye güçlü bir bağlılığı bulunduğunu, ancak bunun yalnızca Danimarka’ya bağlı özerk bir yapı çerçevesinde olabileceğini ifade etti. Nielsen, “Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz” dedi.

NATO’YA YANIT

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosundaki Renew Europe grubunun Brüksel’de düzenlediği etkinlikte konuştu. Rutte’ye, ABD’nin başka bir NATO üyesi Danimarka’nın toprağı Grönland ile ilgili tehditleri hakkında çok sayıda soru yöneltildi. Rutte, “Önümüzdeki haftalarda bir sonraki adımı nasıl atacağımızı görüşmeyi bekliyorum” diyerek, Grönland halkının kaygılarının hatırlatılması üzerine ise, “Bunun hakkında asla yorum yapamam. Bu kamuoyunda imkansız. Ben, ABD, Kanada ve Avrupa’daki tüm müttefiklerimizle birlikte, sadece Grönland’a odaklanmamızı sağlamaya çalışıyoruz” yanıtında bulundu.

STRATEJİK BAĞLAMDA GRÖNLAND

ABD Başkanı Trump, başkanlığının ilk döneminde Grönland ile ilgili sıra dışı açıklamalar yapmıştı. 2019 yılında, Danimarka’ya bağlı Grönland’ın ABD tarafından satın alınabileceği yönündeki ifadeleri uluslararası tartışmalar yaratmış, Kopenhag yönetimi bu öneriyi reddetmişti. Trump, Grönland’ın stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle ulusal güvenlik için önemli olduğunu söylemiş, “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var” ifadesini kullanmıştı. Trump, Grönland’ın çevresinin Rusya ve Çin’e ait gemilerle çevrili olduğunu savunmuştu.

Yarın Beyaz Saray’da Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ile bir araya gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin Grönland’ı jeostratejik konumu, artan askeri rekabet ve doğal kaynak potansiyeli üzerinden kritik bir bölge olarak değerlendirdiğini ortaya koyuyor.