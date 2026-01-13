Grönland’dan Trump’a Sert Mesaj Geldi

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yarın Beyaz Saray’da yapılacak Grönland toplantısı öncesinde Kopenhag’daki başbakanlık binasında ortak bir basın toplantısı düzenledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD’nin son dönemlerdeki diplomatik olmayan üslubuna dikkat çekerek, “Biz diyalog ve işbirliği arayışı içindeyiz. Çatışma istemiyoruz. Fakat mesajımız net; Grönland satılık değil. Bunu daha en başından açıkça ifade ettik” ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND, DANI MARKA BAĞLIDIR

Grönland Başbakanı Nielsen, Grönland’ın Avrupa ve transatlantik toplumla güçlü bir bağa sahip olduğunu, ancak bunun ancak Danimarka’ya bağlı bir özerk yapı içerisinde mümkün olabileceğini belirtti. Nielsen şunları söyledi: “Anlamaları gereken bir şey var; Grönland, ABD’ye ait olmayacak. Grönland’ı ABD idare etmeyecek ve ABD’nin bir parçası olmayacak. Eğer ABD ile Danimarka arasında bir tercih yapmak zorunda kalırsak, ABD’yi değil Danimarka’yı seçiyoruz. NATO’yu, Danimarka’yı ve AB’yi seçiyoruz.”

NATO VE GRÖNLAND TARTIŞMALARI

Bu arada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’deki bir etkinlikte Grönland ile ilgili konularda gelen soruları yanıtladı. Grönland halkının endişeli bir bekleyiş içerisinde olduğuna dair hatırlatmalar üzerine Rutte, “Bunun hakkında asla yorum yapamam. Bu kamuoyunda imkansız. ABD, Kanada ve Avrupa’daki tüm müttefiklerimizle birlikte, sadece Grönland’a odaklanmamızı sağlamaya çalışıyoruz. Bu, Kuzey Kutbu ile ilgili bir konu. Orada sadece Rusya aktif değil. Çin de giderek daha aktif hale geliyor. Arktik bölgesi söz konusu olduğunda, bir İttifak olarak birlikte çalışmalıyız. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz” dedi.

Rutte, “NATO müttefiklerinden birinin bir diğerinin topraklarını ele geçirmek için güç kullanma tehdidinde bulunması kabul edilebilir mi?” sorusuna dolaylı bir şekilde yanıt verdi. “NATO’nun son Genel Sekreteri siz misiniz?” sorusuna da esprili bir yanıt vererek, “Henüz ayrılmayı planlamıyordum ama bir gün bir halefim olacağından eminim” dedi.

TRUMP’IN GRÖNLAND POLİTİKALARI

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sıra dışı açıklamalarıyla dikkat çekmişti. 2019 yılında Grönland’ın ABD tarafından satın alınabileceğine dair yaptığı açıklama uluslararası tartışmalara yol açmış ve Kopenhag yönetimi bu durumu açıkça reddetmişti. Trump, “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var. Savunma için ihtiyacımız var” ifadelerini kullanarak, stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle Grönland’ın ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları açısından önemli olduğunu belirtmişti.

Son dönemde Trump’ın Grönland’a yönelik askeri bir operasyon düzenleme seçeneğini de gündeme getirmesi sonrası, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yarın Beyaz Saray’da Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları ile bir araya gelecek. Trump yönetimi, Grönland’ı jeostratejik konumu ve artan askeri, ekonomik rekabet nedeniyle kritik bir bölge olarak görüyor.