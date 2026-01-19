Grönland Gerilimi Avrupa ile Tırmanıyor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI GERİLİMİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı, Danimarka’ya bağlı Grönland’ın ilhak edilmesiyle ilgili ortaya koyduğu görüşleriyle Avrupa ülkeleriyle olan gerilimi tırmandırıyor. Trump, Grönland’ın ele geçirilip geçirilmeyeceği sorusuna “Yorum yok” yanıtı vererek net bir tutum almadı. NBC’ye verdiği röportajda Trump, Grönland konusunun ABD’nin ulusal güvenliği açısından hayati olduğunu öne sürdü. Avrupa Birliği ve NATO üyelerinin bu konudaki eleştirilerine değinen Trump, Avrupa’nın asıl önceliğinin Ukrayna savaşı olması gerektiğini ifade etti.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAK

Trump, Grönland meselesinde bir anlaşmaya varılamazsa Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını belirterek, “Kesinlikle uygularım” diye konuştu. Ayrıca Norveç’in Nobel Barış Ödülü hakkındaki görüşlerinin yanlış olduğunu savunan Trump, “Söylediklerinin aksine, Norveç her şeyi kontrol ediyor. Bununla ilgileri olmadığını söyleseler de aslında var” dedi.

DANİMARKA’DAN NATO’YA YENİ ÖNERİ

Danimarka, Grönland ve Arktik bölgesindeki güvenlik kaygıları nedeniyle NATO’ya yeni bir öneri sundu. Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, NATO Genel Sekreteri ile yapmış olduğu görüşmede bölgede bir NATO misyonu kurulmasını teklif ettiklerini açıkladı. Poulsen, Grönland Dışişleri Bakanı ile Brüksel’deki NATO Karargahı’nda gerçekleştirdikleri toplantıda, “Bu öneri NATO tarafından not edildi. Nasıl hayata geçirileceğine dair bir çerçeve oluşturulmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.