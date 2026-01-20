Grönland Halkı ABD Protestolarında Tarihi Kalabalık Yakaladı

gronland-halki-abd-protestolarinda-tarihi-kalabalik-yakaladi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’ya bağlı Grönland’ı satın alma çabaları son günlerde artış gösterdi.

GRÖNLAND HALKINDAN PROTESTO GÖSTERİLERİ

Trump’ın bu duruma yönelik yaklaşımına tepki gösteren Grönland halkı, sokaklarda toplanarak ABD’nin dış politikasını protesto etti. Protestocular, “Grönland satılık değil” sloganları eşliğinde büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi.

TARİHİ BİR PROTESTO GÖSTERİSİ

Binlerce Grönlandlının katıldığı bu eylemler, ülkenin tarihinde gerçekleşen en büyük halk protestosu olarak değerlendiriliyor. Trump, Grönland’ı satın alma fikrini dile getirirken, Danimarka’ya destek veren 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergileri getirilmesi gibi bir hamlede bulundu.

ASKERİ GÖNDERİMLER BAŞLADI

Trump’ın Grönland hakkındaki itirazları ve Rusya ile Çin’e dair uyarılarının ardından bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a askeri gönderimler yaparak bir savunma tatbikatı düzenlemeye başladı. Danimarka’nın adaya yüksek rütbeli bir general ve büyük bir askeri birlikle destek gönderdiği bildirildi. Trump, Grönland’ın ilhakı hakkında “Biz yapmazsak Rusya ya da Çin yapacak.” ifadesini kullanmıştı.

GRÖNLAND’A YÜKSEK MİKTARDA ÖDEME TEKLİFİ

Amerikalı yetkililerin, Grönland’ı topraklarına katmaya yönelik olarak Grönlandlılara kişi başı 10 bin ila 100 bin dolarlık bir ödeme yapma planını tartıştığı öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güneş Patlaması Avustralya’da İlk İzlenimlerini Verdi

Avustralya'da, Güneş'teki bir patlamanın ardından oluşan Aurora ışıkları etkileyici bir şekilde kaydedildi.
Gündem

Otomobille Çarpışan Ticari Araç Takla Attı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ticari aracın otomobille çarpışması sonucu, araç refüje savrulup takla attı. Kaza anı, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Gündem

Bahçesaray’da Çığ Faciası Son Anda Önledi

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde, bir araçtaki 4 kişilik aile son anda kurtulmayı başardı.
Gündem

Malatya’da Kar Yağışı Kırsal Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolu kontrollü geçişlere kapatıldı. Aşırı hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Gündem

Tunceli’de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Tunceli'de düzenlenen huzur uygulamasında düzensiz göçmen arayışında yapılan denetimlerde kayıtsız göçmene ulaşılmadığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.