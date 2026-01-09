Grönland Satın Alma Planı Yeni Aşamada

Grönland krizi derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ı ilhak etme çabaları yeni bir aşamaya geldi.

PLANLAR ORTAYA ÇIKTI

Beyaz Saray’ın niyetleri, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak gün yüzüne çıktı. Beyaz Saray danışmanları, Grönlandlılara kişi başı 10 bin ile 100 bin dolar arasında toplu ödemelerin yapılmasını tartışıyor.

YENİ SATIN ALMA STRATEJİSİ

Grönland’ın yaklaşık 57 bin kişilik nüfusu dikkate alındığında, her bir vatandaşa 100 bin dolar ödenmesi durumunda maliyet yaklaşık 6 milyar doları bulacak. ABD Başkanı Trump’ın uzun zamandır dile getirdiği adayı edinebilme isteği, bu doğrudan ödeme planıyla “ticari bir teklif” şeklini almış durumda. Trump, Grönland’ın zengin doğal kaynakları ve Kuzey Kutbu’ndaki stratejik önemi dolayısıyla ABD ulusal güvenliği açısından hayati önemde olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray kaynakları, özellikle Venezuela’daki olayların ardından Trump’ın bu jeopolitik hedefe ulaşmak için ekibini daha sıkı çalışmaya yönlendirdiğini belirtiyor.

DANİMARKA VE AVRUPA’DAN TEPKİLER

Danimarka ve Grönland yetkilileri, adanın “satılık olmadığını” tekrar vurguladı. ABD’nin bu son hamlesi, Avrupa’da da geniş bir rahatsızlık oluşturdu. Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’nin bulunduğu yedi Avrupa ülkesi, ortak bir bildiri yayınlayarak Grönland’ın geleceği konusunda yalnızca Danimarka ve Grönland halkının söz sahibi olması gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı açıklamada, “Grönland ile ilgili duyduğumuz mesajlar endişe verici. Eğer bu gerçek bir tehditse Avrupa’nın cevabı ne olacağı üzerinde düşünüyoruz.” dedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise durumu bir Avrupa devletinin toprak bütünlüğüne yönelik bir “tehdit” olarak değerlendirdi.

SELF-DEFANS VE GÜVENLİK ARGÜMANLARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Avrupa’yı sert bir şekilde eleştirerek, “Avrupalı dostlarımızdan bu toprak parçasının güvenliğine daha fazla önem vermelerini bekliyoruz. Eğer bu konuda adım atmazlarsa, ABD bir şeyler yapmak zorunda kalacak.” şeklinde konuştu. Trump yönetimi, Danimarka’nın adayı Rusya ve Çin’in bölgedeki faaliyetlerine karşı koruma konusunda yetersiz kaldığını öne sürüyor.

