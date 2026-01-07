GSS Ve Bağ-Kur Borçlularına Sağlık Hizmeti Süresi Uzatıldı

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunan milyonlarca kişinin devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alma fırsatı, 31 Aralık 2025’te sona ermişti. Ancak, borçlu olan vatandaşların da sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olan geçici düzenlemenin süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Bu kapsamda prim borcu olan bireyler, devlet ve üniversite hastanelerinde muayene olabilecek, ayrıca reçeteli ilaç alımını gerçekleştirebilecekler.

SÜRE 31 ARALIK 2026’YA KADAR UZATILDI

7 Ocak’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, düzenlemenin süresi 31 Aralık 2026’ya dek uzatıldı. Böylece, GSS ve Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önü açıldı.

GSS BORCU AFFI

24 Aralık’ta kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na geçici bir madde eklendi. Bu madde ile 1 Ocak 2016 tarihinden önceki, ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi borçların tahsilinden vazgeçildi. Böylece bu tarih öncesine ait borçların silinmesi sağlandı. Düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ORAN DEĞİŞTİ

2026 yıl için asgari ücretteki artış ile birlikte net tutar 28 bin 75,50 TL’ye, brüt olarak ise 33 bin 30 TL’ye yükseldi. Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan GSS prim oranı, yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı. Bu değişiklikle 2025 yılında 780 TL olan aylık GSS primi, 1560 TL’ye ulaştı. 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücretle güncel prim tutarının aylık 1981 TL olarak belirlenmiş olduğu ifade ediliyor.

GSS

GSS, Türkiye’de yaşayan ve 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana sosyal güvencesi bulunmayan geniş bir kesimi kapsamaktadır. Türkiye’de bir birey işsizse ve eğitim almıyorsa, GSS’ye tabi olarak kabul ediliyor. Mevzuata göre, Bağ-Kur’lular ve GSS prim ödeme yükümlülüğü bulunan kişiler için, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için başvuru sırasında 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekiyor. 60 günü aşan borcu olanlar, borçlarını yapılandırmadıkları sürece sağlık hizmeti alamıyor. Tecil ve taksitlendirme işlemleri devam edenler ise bu düzenlemenin dışında kalıyor.