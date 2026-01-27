Guardiola: Galatasaray’a Saygımız Sonsuz Olacak

Manchester City ile Galatasaray Karşılaşacak

8. haftasında gerçekleşecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester City ile Galatasaray’ı Manchester kentinde bulunan Etihad Stadı’nda bir araya getirecek. Yarın yapılacak bu kritik karşılaşma öncesinde, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Guardiola’nın açıklamaları arasında yer alan ifadeler ise dikkat çekti.

KAZANMA ARZUSU

Guardiola, “Yarın Galatasaray karşısında kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin futbol kalitesine de vurgu yapan teknik direktör, “Türkiye’deki bütün futbolcuları izledim. Hepsi müstesna oyuncular” açıklamasında bulundu. Takımındaki eksikliklere de değinen Guardiola, “Eksiklerimiz var, bakacağız. Leroy Sane burada harikaydı. İlkay kaptanımızdı, burada büyük şeyler başardı. Her ikisi de büyük katkı sağladılar ve onlara sonsuza kadar minnettarım. Yarın onları tekrar göreceğim için mutluyum” şeklinde konuştu.

BÜYÜK SAYGI

Guardiola, Galatasaray’a ciddi bir saygı gösterdiklerini belirterek, “Galatasaray, Türkiye’nin en büyük takımlarından birisi. Çok iyi futbolcular alıyorlar. Hızlı, kaliteli oyuncuları var” ifadelerini kullandı. Maçın zorluğuna da dikkat çeken Guardiola, “Her oyun çok zor. Galatasaray’a çok büyük saygı duyuyoruz. Barcelona, Bayern Münih, Manchester City ile Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamadım. Bunu isterim. Büyük bir gece olacak Galatasaray için de” dedi.

BİRLİK VE DESTEK

Son olarak Türk futboluna dair düşüncelerini paylaşan Guardiola, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa’da bulunan önemli takımlar. Bazı oyuncularla konuştum ve atmosfer inanılmaz. Yarın gece destek bekliyoruz. Galatasaray da çok iyi bir takım. Saygımız çok” diyerek açıklamalarını tamamladı.