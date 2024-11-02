More
Gündem

“Guido’s’un Eşsiz Ekmekleri ve Sandviçleri”

guido-s-un-essiz-ekmekleri-ve-sandvicleri

EKMEKLERİN EV YAPIMI

Guido’s, Teşvikiye’de, İstanbul’da taze ve mevsimsel malzemelerle hazırladığı sandviçleri ile dikkat çekiyor. Focaccia ve bagel gibi çeşitli ev yapımı ekmek türleri bulunuyor. Sandviçinizi Guido’s’un samimi ve rahat atmosferinde tüketebilirsiniz ya da paket servisini tercih edebilirsiniz.

ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİN

Berat Çokal, Cem Ekşi ve Yaren Çarpar’ın önerisi, “Focaccia arası trüf, füme antrikotlu sandviç”. Bu lezzetli seçeneğin fiyatı ise 426 lira olarak belirlenmiş. İletişim için telefon numarası: (0212) 233 54 25.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Kacır: Yapay Zekadan Daha Fazla Yararlanacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekanın verimlilik sağladığını vurgulayarak, yeni projelerle bu teknolojiden daha fazla yararlanacaklarını açıkladı.
Gündem

“Erdoğan’dan Özgür Özel’e Tazminat Talebi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik "hakaret ve iftira" iddialarıyla 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.