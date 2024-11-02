“Guido’s’un Eşsiz Ekmekleri ve Sandviçleri”

EKMEKLERİN EV YAPIMI

Guido’s, Teşvikiye’de, İstanbul’da taze ve mevsimsel malzemelerle hazırladığı sandviçleri ile dikkat çekiyor. Focaccia ve bagel gibi çeşitli ev yapımı ekmek türleri bulunuyor. Sandviçinizi Guido’s’un samimi ve rahat atmosferinde tüketebilirsiniz ya da paket servisini tercih edebilirsiniz.

ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİN

Berat Çokal, Cem Ekşi ve Yaren Çarpar’ın önerisi, “Focaccia arası trüf, füme antrikotlu sandviç”. Bu lezzetli seçeneğin fiyatı ise 426 lira olarak belirlenmiş. İletişim için telefon numarası: (0212) 233 54 25.