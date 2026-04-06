Gülben Ergen Bakırköy Adliyesi’nde İfade Verdi

ÜNLÜ ŞARKICI GÜLBEN ERGEN’İN İFADE SÜRECİ

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın vefatı sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye davet edildi.

Hakkında “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla başlatılan soruşturma nedeniyle Ergen, ifade vermek üzere Bakırköy Adliyesi’ne geldi. Gazeteci Oğuzhan Uysal, ünlü sanatçının adliyeye geliş anlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

ADLİYEDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Adliyeden yaptığı paylaşımda Ergen, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın fotoğrafıyla birlikte, “Başkasının baharını çalanın, bahçesi çiçek açmaz. Başkasının hakkına girenin, mutluluk kapısını çalamaz.” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

3 Mart tarihinde İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde, Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra’nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Fatmanur Çelik’in çocuk yaşta Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisi tarafından istismara uğradığı, sonrasında faille evlendirildiği ve kızı Hifa’nın da benzer bir şekilde yıllarca istismara maruz kaldığı iddiaları gündeme gelmişti.

İtirazlar devam ederken, şüpheli Ayhan Şengüler’in tutuksuz yargılanması tepkilere yol açarken, bu tartışmalara ilişkin görüş bildiren isimlerden biri de Gülben Ergen olmuştu. Yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikayet edilen Ergen hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.