Güler: KDV ve ÖTV Düzenlemeleri İçin Teklif Sunuldu

AK PARTİ GRUP BAŞKANI, KANUN TEKLİFİNİ SUNDU

AK Parti Grup Başkanı Güler, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte düzenledikleri basın toplantısında, 19 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Güler, bu teklifin özellikle vergi adaletinin güçlendirilmesi, finansal piyasalarda hukuki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi hedefleriyle hazırlandığını belirtti.

KDV DÜZENLEMESİ

Güler, “KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnalara indirim hakkı kaldırılmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında KDV’den istisna tutarak konut sektöründeki arz sorununu çözmeye katkı sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

ÖTV DÜZENLEMELERİ

Güler, lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri kapsamında vergi sisteminde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla kıymetli madeni taşların düzenlemeye gireceğini aktardı. “Yarı kıymetli taşlarıyla bunlardan mamul eşyaları ÖTV Kanununun 4 sayılı listesine eklendi” diyen Güler, geçmişte ÖTV kapsamına dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşların yalnızca KDV’ye tabi tutulduğunu hatırlattı. Hazırlanan teklifle birlikte bu değerli taşların ÖTV kanununun 4 sayılı listesine dâhil edildiğini ifade etti.