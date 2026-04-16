Gülistan Doku Cinayetinde Hastane Kayıtları Silindi İddiası Ortaya Çıktı

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, olaya dair dikkat çekici ifadelerde bulundu. Doku, “Anladığımız kadarıyla Gülistan’ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş. Altaş ailesinin bize aktardıkları bunlar.” şeklinde açıklama yaptı.

GAZETEDE YER ALAN BU ÖNEMLİ AÇIKLAMALARA DİKKAT!

5 Ocak 2020’den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasına ilişkin, ailesiyle birlikte Tunceli Adliyesi’ne gelen Aygül Doku, gelişmeleri paylaştı. Doku, “Bugüne kadar açıklamamıştım, açıklayacağım. 5-6 ay öncesine kadar, Mustafa Türkay Sonel’in ismini dahi bilmiyorduk. Gizlilik nedeniyle savcılıktan bu bilgileri öğrenemedik. Bu bilgiyi ise Altaş ailesinden edindik.” diye ifade etti.

GÜLISTAN DOKU ÜZERİNE YENİ İDDİALAR

Aygül Doku, kaçak durumunda bulunan Umut Altaş’tan bazı bilgiler edindiklerini belirtti. Doku, “Bana bu bilgiyi anlatmak istemiş ama anlatamamış. Baroya bir not bırakıyor. ‘Gülistan’ı öldüren Vali’nin oğludur’ diye. Notun üzerinde pek durmuyorlar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Umut Altaş’ın ailesi bizi karşıladığında, ‘Allah rahmet eylesin’ dediklerinde çok şüphelendik. ‘Bize niye başsağlığı dilediniz’ diye sorduğumuzda, aile, ‘Oğlumuzun tek bir suçu var, o da Vali’nin oğluyla arkadaş olmasıdır’ dediler.” şeklinde açıklama yaptı ve bu aileyle olan ses kayıtlarının da bulunduğunu ifade etti.

HASTANE KAYITLARINA YENİ İDDİALAR DÜŞÜYOR

Aygül Doku, olay günü Gülistan Doku’nun hastaneye kaldırıldığını ve hastane kayıtlarının silindiğini, bu bilgileri de edinmiş olduklarını vurguladı. Doku, “Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek çok büyük, tarihi bir adım attı. Bunun için minnettarız. Bu cinayet çözülmüştür. Anladığımız kadarıyla Gülistan’ı vurmuşlar. Onu hastaneye götürmeye çalışmışlar. Gülistan yaşamayınca da hastane kayıtları silinmiş.” sözleriyle durumu özetledi.

PTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKMAKTA

Diğer yandan, Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler arasında Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ABD’ye kaçan arkadaşı Umut Altaş’ın olay günü aynı araçta olduklarına dair Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları bulundu. Soruşturma dosyasına eklenen kayıtlara göre, Mustafa Türkay Sonel’in aracı kullandığı ve Umut Altaş’ın yanındaki yolcu koltuğunda oturduğu kaydedildi. Kayıtların, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan istihbarat notuyla Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği ve Başsavcı Ebru Cansu tarafından dosyaya eklendiği bilgisi paylaşıldı.