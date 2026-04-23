Gülistan Doku Dosyası İçin Derin Soruşturma Başlatıldı

2020 yılında gizemli bir şekilde kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma, 6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun yaptığı derin araştırmalarla yeniden gündeme geldi. Cansu, dosyanın “sıradan bir kayıp vakası” olmadığını vurgulayarak, yıllardır sonuç alınamayan diğer dosyalara da eğileceğini dile getirdi. “Adaletin peşini bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

VİCDANİ SORUMLULUK DUYUYORUM

Başsavcı Ebru Cansu, dosyaya yaklaşımında yalnızca mesleki değil, aynı zamanda insani bir yükümlülük hissettiğini ifade etti. Bir anne olarak, kaybolmuş bir genç kız ve acı çeken bir ailenin dramını gördüğünü vurgulayan Cansu, “Mesleki ve vicdani görevim gereği bu dosyanın üzerine gidilerek bu kızımıza ne olduğunun bulunması gerektiğine inandım” dedi.

TÜM İHTİMALLER YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Cansu, Adalet Bakanı’nın “ucu nereye giderse gitsin” tavrının kendilerine güç verdiğini belirterek dikkatlice bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Adliye çalışanları ve JASAT birimleriyle birlikte her detayı göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini ifade eden Cansu, tüm olasılıkları tekrar ele aldıklarını ve gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAK ÖNEMLİ

Soruşturmanın ciddiyetine dikkat çeken Cansu, eğer bir cinayet söz konusuysa bunun aydınlatılmasının adli makamların sorumluluğu olduğunun altını çizdi. Gelişen teknolojik imkanlara vurgu yapan Cansu, “Bizim görevimiz gerçeği ortaya çıkarmaktır. Gülistan Doku dosyası da bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bundan sonra da hangi dosya olursa olsun, adaletin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

ÇAĞLA TUĞALTAY DOSYASI ÜZERİNDE ÇALIŞILACAK

Başsavcı Cansu, 26 yıl önce 15 yaşındayken evde boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Çağla Tuğaltay cinayeti dosyasının da sırada olduğunu bildirdi. Cansu’nun açılamaları, bir köşe yazısında yer aldı: “Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul ve takipsizlik dosyaları yeniden incelemek için özel birim yaklaşımı, bu yüzden yalnızca bürokratik bir adım değil, hem bir dönüm noktası hem de kamusal bir taahhüt. Eğer faili meçhuller için kurulan özel ekip sistematik çalışacaksa; başta Çağla Tuğaltay, Rabia Naz, Narin Güran olmak üzere tüm dosyalar bu mekanizmayla, kaybettiğimiz çocuklarımız için adaletin penceresi.”