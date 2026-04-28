Gülistan Doku Dosyasına Yeni Delil Eklendi

Tunceli’de 6 yıl aradan sonra tekrar ele alınan Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet üzerindeki sis perdesini açabilecek önemli bir delil dosyaya girdi.

Gülistan’ın telefonunun son sinyalinin alındığı 5 Ocak 2020 gecesi gerçekleşen olayla ilgili olarak Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre, Umut Altaş’ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı. Bu yazışmalarda, Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, Celal Altaş’ın da “Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin” cevabını verdiği görülmektedir. Umut Altaş’ın ise, “Savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım” şeklinde tehditler savurduğu tespit edildi. Ayrıca, Umut’un “Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak” ifadesine de ulaşıldı.

MAYIS 2022 FIRARI

Mayıs 2022’de Meksika’ya ardından ise yasadışı yollarla Amerka’ya kaçan Umut Altaş’ın, Türkiye’ye geri dönme tehdidiyle babasından para talep ettiği belirlendi. Üzerinde durulan 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda, Umut Altaş babasına “Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum” mesajını iletti.

THEDİTLİ TEHDİTLER

Baba Celal Altaş, oğlunun tehditlerine “Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin” şeklinde cevap verdi. Ancak Umut Altaş’ın yanıtı dikkat çekiciydi: “Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika’ya niye yolladığınızı söylerim!” Bu yazışmalar, Gülistan Doku’nun planlı bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin kapatılması amacıyla Umut’un yurt dışına kaçırıldığı iddialarını güçlendiren bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

BABA-OĞUL ARASINDAKİ GİZLİ KONUŞMALAR

Baba ve oğul arasındaki tartışma, cinayetin bazı bilinmeyen yönlerinin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Oğlu Umut’u “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz” diye suçlayan babaya Umut Altaş’ın yanıtı ise dikkat çekici: “Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak.”

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi “kasten öldürme” ve “delilleri karartma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.