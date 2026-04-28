Gülistan Doku Dosyasına Yeni Mesajlar Eklendi

5 OCAK 2020’DEN BERİ KAYIP GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrılmasının ardından bir daha haber alınamamasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu tarafından ortaya konulan deliller doğrultusunda tutuklanan 12 kişinin arasında bulunan Celal Altaş ve oğlu Umut Altaş’ın mesajları dosyaya dahil edildi.

CİNAYET SUÇLAMASIYLA YÜRÜTÜLÜYOR

Cinayet soruşturması çerçevesinde kritik bir konumda yer alan Umut Altaş, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı olarak öne çıkıyor. Gizli tanık “Şubat,” Sonel’in Altaş ile birlikte Gülistan Doku’ya tecavüz ettiğini iddia ederek dikkatleri üzerine çekti.

CEVAPTA ŞAHİTLİK SAVUNMASI

Baba Celal Altaş, Umut’un olayla doğrudan bir ilgisi olmadığını ancak bazı şeylere tanıklık ettiğini öne sürdü. “Bu olayla ilgili hiçbir şekilde olaya iştirakım veya yardımım yoktur. Umut’la defalarca görüştüm, ‘Tanımıyorum, bilgim yok’ dedi. Ancak bir görüşmemizde ‘Mustafa Türkay yanımda bir gün silahını çıkartarak ben bu silahla birisini vurdum’ dedi,” şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞMELERDE THREAT HİNTİ”

Başka bir görüşmede ise “Bana para gönderin, ben tehdit ediliyorum, yüklü miktarda para lazım” dediğini belirten Altaş, bu tehditlerin sebebini anlayamadığını ifade etti. Ayrıca yıllar sonra gündeme gelen Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, o gün Şubat’ın altaşı da kapsayan bir aracın içinde bulunduğunu ortaya çıkardı.

YURTDIŞINA KAÇTIGI DÜŞÜNÜLÜYOR

Umut Altaş’ın 2022 yılında Meksika’ya geçtiği ve buradan yasa dışı yollarla ABD’ye giriş yaptığı düşünülmekte. Hakkında bir yakalama kararı ve kırmızı bülten mevcut.

YENİ MESAJLAŞMALAR DOSYADA

Son delillerden biri, Umut Altaş ve babası Celal Altaş arasındaki mesajlaşmalar oldu. 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut, babasına “Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum” mesajını iletti.

Bunun üzerine Celal Altaş’ın “Oldu, ne halin varsa gör,” ve “Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin” şeklindeki yanıtı geldi. Bu diyalogların ardından tehditler söz konusu oldu.

“ALLAH VAR BAKASIN”

Umut Altaş, “Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika’ya niye yolladığınızı söylerim,” şeklinde tehdit ederken, Celal Altaş da “Söyle niye yollamışız seni?” diye cevap verdi.

“HEMEN HER ŞEYDEN HABERİN VAR”

Umut, “Bırak rol yapmayı, sen susturuyordun ya,” derken Celal, “Şimdi ben gidip bu yazışmayı savcı hanıma gösteriyorum ve sana kırmızı bülten çıkartıyorum. Sen rahat ol,” dedi.

MÜHİM İFADE KONUSU

Celal Altaş, jandarma ifadesinde 4-5 ay önceye kadar oğlu ile WhatsApp üzerinden iletişim kurduğunu ifade etmiş, ancak sonrasında iletişimin kesildiğini belirtmişti. Tehdit mesajlarından ise söz etmemişti. “Umut’un ABD’de uyuşturucuya bulaştığını düşünüyorum,” dedi. Ayrıca “Umut Tunceli’de iken de uyuşturucu madde kullanıyormuş. Ben görmedim ama ABD’ye gittikten sonra arkadaşlarından duymuştum,” ifadelerini kullandı.