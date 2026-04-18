Gülistan Doku Dosyasında Eski Tunceli Valisi Gözaltına Alındı

Tunceli’deki 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku davasında yürütülen soruşturma devam ediyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN SORUŞTURMA TALİMATI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili iddialar doğrultusunda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla soruşturma başlatıldı. İlgili müfettişin görevlendirilmesi sonrasında, soruşturma kapsamında Sonel açığa alındı. Gözaltına alınan Sonel’in Elazığ’da olduğu ifade ediliyor.

Soruşturmanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ve işlemlerin burada devam edeceği bildiriliyor.

BAŞHEKİME GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında, Doku’nun hastane kayıtlarının silindiği saptandı. Savcılığa sunulan belgelerde, hastane kayıtlarının “kesinlikle silinmiş” notuyla yer aldığı belirtildi. Bu bağlamda, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı. Yok edilen kayıtlar arasında “gebe, plan, kalp sesi” gibi başlıkların bulunduğu kaydedildi. Başsavcılık, bu silinen kayıtların Doku’nun gebelik durumu ile ilgili olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettiş görevlendirdi.

KASTEN ÖLDÜRME İDDİALARI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tunceli merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Operasyonda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden Umut Altaş’ın ABD’de bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki kişilerin “kasten öldürme” iddialarıyla sorgulanmaya devam ettiği bildiriliyor.

TUTUKLAMALAR ARTIYOR

Soruşturma kapsamında Gülistan Doku’nun sim kartındaki verileri silmekle suçlanan eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer ve diğer bazı isimler tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu olan Savaş G. ve Süleyman Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜLİSTAN’IN ESKİ ERKEK ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile eski polis olan üvey babası Engin Yücer, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Uğurcan A. ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Bu gelişmeyle birlikte tutuklu sayısı toplamda 8’e yükseldi.

VALİNİN OĞUL İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve valinin yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

HASTANE KAYITLARININ SİLİNMESİ BELGELENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında, Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş kaydı silindiği belirlendi. 7 Ocak 2020 tarihinde tutulan tutanakta, Doku’nun belirtilen tarihte hastaneye giriş kaydının olduğu ifade ediliyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, firma ile yapılan yazışmada gizli belgelerin incelendiğinin altını çizdi.

Yazıda, “Gülistan Doku’ya dair herhangi bir vizit veya LOG bilgisine ulaşılamamıştır.” denilirken, “Silinen kayıtların geri getirilmesi imkânsızdır” dendi.

BAŞSAVCILIK’TAN YAZILI İFADELER

Bağlı olduğu diğer firma tarafından yazılan resmi belgelerde bazı bilgilerin net olmadığı belirtildi. Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019’da hastaneye giriş kaydının silindiği iddiaları tekrar vurgulandı.

Ayrıca, olayla ilgili etkin pişmanlık talebinde bulunan tutuklu eski polis memuru Ertok’un durumu da dikkate alındı.