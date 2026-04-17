Gülistan Doku Dosyasında Yeni Gelişmeler Ortaya Çıktı

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA YENİ GELİŞMELER

Gülistan Doku’nun dosyasında ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte, 6 yıl aradan sonra önemli bir gelişme yaşanıyor. İlk kez tutuklama tutanağında Doku’nun “maktüle” olarak anılması, genç kızın cinayete kurban gittiği iddialarını güçlendiriyor.

İSTİSMAR İDDİALARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Soruşturma dosyasına giren bilgilerin yanı sıra gizli tanık ifadelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Doku’nun 27 Aralık 2019 tarihinde Tunceli Gençlik Merkezi’nde, eski valinin oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi tarafından istismar ve şiddet … maruz kaldığı iddiaları dikkat çekiyor. Bu gelişme, dosyanın seyrini değiştirebilir.

HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

Bir diğer çarpıcı iddia ise, Doku’ya ait hastane kayıtlarının silinmiş olması. Yapılan incelemeler sonucunda, Gülistan’ın 31 Aralık’ta Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurduğu ancak o güne ait tüm log kayıtlarının silindiği belirlenmiş. Hastanenin veri tabanını inceleyen bir bilişim firmasının raporunda, “Sistem loglarının bulunmaması olağan bir durum olarak değerlendirilememekte; ilgili güne ait log kayıtlarının kasten ve yetkisiz teknik bir müdahale ile silindiği anlaşılmaktadır.” denildi.

VALİ AÇIĞA ALINDI

Doku’nun hastaneye hiç gelmediğini öne süren hastane yönetimi, iddialara yanıt vererek Doku’nun o gün kayıtlarda olmadığını bildirdi. Bunun yanı sıra, soruşturma belgesinde “Bulgular-Gebe-Plan-Çocukkey-Htkey-Fetuskalses-Hbkey-Pelvisanatomi-Pelvisağrılık” gibi başlıkların yer aldığının gözlemlenmesi, bu başlıkların gebelikle ilgili olduğuna dair değerlendirmelere yol açtı. Başsavcılık, silinen kayıtların Gülistan Doku’nun gebelik durumu ile ilgili olup olmadığını inceliyor.

AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’den itibaren ailesi tarafından kayıp olarak aranıyordu. Ailesi, memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelerek 6 Ocak 2020’de emniyete kayıp başvurusu yaptı. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla iletişim kurmaya çalışan ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler arama çalışmaları başlattı, ancak her çabaya rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Daha sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK TALEPLERİ

Dün sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, “Delilleri yok etme” suçlamasıyla, Doku’ya son teması bulunduğu belirlenen ve o dönemde İl Özel İdaresi’nde çalışan Erdoğan Elaldı ise “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla tutuklanan ihraç polis memuru Ertok’un ise etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere talepte bulunduğu belirtildi.

ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Tunceli’nin eski Valisi Tuncay Sonel hakkında ortaya çıkan iddialarla ilgili İçişleri Bakanı tarafından soruşturma başlatıldı. İddialara dair müfettiş görevlendirilirken, Sonel açığa alındı.