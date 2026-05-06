Gülistan Doku’nun Son Mesajı Ortaya Çıktı

gulistan-doku-nun-son-mesaji-ortaya-cikti

TUNCELİ’DE YENİ GELİŞME

Tunceli’de, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili olarak devam eden soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma sürecinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Doku’nun ölümünden sorumlu tutulduğu belirlenen 13 kişi tutuklandı. Bu kişiler arasında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de yer aldı.

SINIR TANIMAYAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Soruşturma çerçevesinde, Doku’nun nerede olduğuna dair jandarma tarafından sürdürülen arama faaliyetleri devam ederken, yeni bir bilgiye ulaşıldı. Bu bağlamda, Gülistan’ın öldürüldüğüne dair patronuna gönderdiği bir mesaj gün yüzüne çıktı.

GÜLISTAN’DAN PATRONUNA KORKUTUCU MESAJ

Doku’nun patronuna gönderdiği son mesajında, “Ben artık gelmeyeceğim” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Tüm bu gelişmelerin ardından genç kızdan, bu mesajdan sonra bir daha haber alınamadı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kadir İnanır’ın Tedavi Sürecinde Ziyaretler Devam Ediyor

Kadir İnanır’ın son durumu, tedavi sürecinin ardından gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, ustayı hastanede ziyaret etti.
Gündem

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Ev Hapsine Alındı

Bahis soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe’de Başkan Adaylığı Süreci Hız Kazandı

Fenerbahçe’nin 6-7 Haziran'da düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi adaylık süreci ilerliyor. Eski başkan Yıldırım’ın kararını iki gün içinde açıklaması bekleniyor.
Gündem

Aydınlar: Fenerbahçe Başkan Adaylığından Vazgeçti

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe’nin başkanlığı için adaylık sürecine girmeyeceğini duyurdu.
Gündem

Galatasaray’dan Sacha Boey Kararı Açıklandı

Galatasaray, Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Alman basını, kulübün bu tutumunu duyurdu.