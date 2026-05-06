Gülistan Doku’nun Son Mesajı Ortaya Çıktı

TUNCELİ’DE YENİ GELİŞME

Tunceli’de, 5 Ocak 2020 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili olarak devam eden soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma sürecinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Doku’nun ölümünden sorumlu tutulduğu belirlenen 13 kişi tutuklandı. Bu kişiler arasında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel de yer aldı.

SINIR TANIMAYAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Soruşturma çerçevesinde, Doku’nun nerede olduğuna dair jandarma tarafından sürdürülen arama faaliyetleri devam ederken, yeni bir bilgiye ulaşıldı. Bu bağlamda, Gülistan’ın öldürüldüğüne dair patronuna gönderdiği bir mesaj gün yüzüne çıktı.

GÜLISTAN’DAN PATRONUNA KORKUTUCU MESAJ

Doku’nun patronuna gönderdiği son mesajında, “Ben artık gelmeyeceğim” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Tüm bu gelişmelerin ardından genç kızdan, bu mesajdan sonra bir daha haber alınamadı.