Gülistan Doku Soruşturmasında 7 Tutuklu Erzurum’a Nakledildi

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme meydana geldi. Soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan yedi şüphelinin, Erzurum’a nakledildiği bildirildi.

Şüpheliler, Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan güvenlik önlemleri altında Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Şüphelilerin isimleri arasında Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abakarov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı yer alıyor. Nakil kararının, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma süreci ile ilişkili olduğu ifade edildi.

DOSYA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Gülistan Doku dosyası, 2024 yılında göreve başlamasıyla Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında JASAT ekiplerinden özel bir birim oluşturulurken, güvenlik kamerası görüntüleri, HTS ve PTS kayıtlarının detaylı bir şekilde incelendiği kaydedildi.

Yürütülen çalışmaların sonucunda dosyanın durumu değişerek, soruşturma “cinayet” kapsamında değerlendirilmeye başlandı. Dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

SANIKLARA YENİ SUÇLAMALAR GELDİ

Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile ailesi ve bazı kamu görevlileri hakkında ise “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamaları yöneltildi. Ayrıca, ABD’de bulunduğu bildirilen Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.