Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltılar Ve Yeni İddialar

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturması çerçevesinde cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar gerçekleştirilmiş ve toplamda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan şüphelilerden E.E., G.E., S.G. ve S.Ö. dün adliyeye gönderilmiş, G.E. ile E.E. tutuklanırken, S.G. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 7’si bugün adliyeye sevk edilmiş durumda. Ek olarak, Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.’nin jandarmadaki ifadelerinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması bağlamında hastane kayıtlarının silindiği yönündeki iddiaların ardından konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, “Tunceli’de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir.” ifadesi yer aldı.

BAŞHEKİM GÖZALTINDA

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in Bursa’da gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.

