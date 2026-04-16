Gülistan Doku Soruşturmasında İki Şüpheli Tutuklandı

6 yıldır süren soruşturmanın seyrini etkileyen yeni gizli tanık ifadeleri ve JASAT’ın gerçekleştirdiği özel araştırmalar sonucunda, “Kayıp kız” dosyası “cinayet ve örbast” şüphesine dönüşüyor. Tunceli’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası, yeniden gündeme getirildi.

KOORDİNELİ OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİ

2020 yılından bu yana devam eden soruşturma kapsamında, Tunceli merkezli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir şehirlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan 13 kişi arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de yer alıyor. Gülistan’ın son görüşmesi olduğu bildirilen erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile annesi Cemile Yücer ve üvey babası Engin Yücer de soruşturma kapsamındaki şüpheliler arasında bulunuyor.

ADLİYEDEN GELEN HABERLER

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’sinin emniyetteki ifade işlemleri sonlandırıldı. İfadesi alınan dört şüpheli, Erdoğan Elaldı, Gökhan Ertok, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal, adliyeye sevk edildi. Bu isimler arasında Gülistan Doku’nun SIM kartına müdahale ettiği iddia edilen şahıs ve Munzur Üniversitesi kamera sistemi sorumluları da bulunuyor.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Soruşturma kapsamında polislikten ihraç edilen Gökhan Ertok, mahkeme tarafından tutuklandı. Ertok’un, Gülistan Doku’nun SIM kartındaki verileri sildiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Diğer bir şüpheli olan dönemin İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı ise “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer iki şüphelinin sorgusunun halen devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİLER LİSTESİ

– Zeinal Abakarov: Alanya (Gülistan’ın sevgilisi)

– Engin Yücer: Alanya (Zeinal’ın üvey babası, eski polis)

– Cemile Yücer: Alanya (Zeinal’ın annesi)

– Uğurcan Açıkgöz: Antalya Merkez (Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı, kamera kaydında bulunan kişi)

– Erdoğan Elaldı: Antalya Merkez (Dönem itibarıyla Tunceli İl Özel İdare’de çalışan)

– Mustafa Türkay Sonel: İstanbul Ataşehir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu)

– Gökhan Ertok: Ankara (İhraç edilen eski polis memuru, Vali ve koruması ile bağlantılı kişi)

– Savaş Gültürk: Elazığ (Munzur Üniversitesi’nde kameralarla ilgili çalışan)

– Süleyman Önal: Tunceli (Munzur Üniversitesi’nde kameralarla ilgili çalışan)

– Celal Altaş: Tunceli

– Nurşen Arıkan: Tunceli

– Şükrü Eroğlu: İzmir (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması)